Dění v Tokiu ON-LINE: Sluková je další nakaženou reprezentantkou, judo a tenis mají rozpis

09:31

Slavný tuniský plavec Usáma Mellúlí si rozmyslel svůj bojkot olympijských her a v Tokiu se představí pošesté pod pěti kruhy. Sedmatřicetiletý dvojnásobný olympijský šampion v úterý oznámil, že končí reprezentační kariéru kvůli sporům s národním svazem.

Ve středu nicméně Mellúlí na Instagramu uvedl, že mu prezident Tuniského olympijského výboru slíbil, že jeho spor po Hrách vyřeší. "Všechno se během 24 hodin vrátilo do normálu a já jsem za to moc rád. Také jsem velmi hrdý na to, že budu moci reprezentovat svou vlast na této olympiádě, a těším se na to, že budu v Tokiu soupeřit s těmi nejlepšími na světě," uvedl reprezentant v dálkovém plavání.