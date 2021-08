Česká oštěpařská pohádka. Medaili má Vadlejch i Veselý

Po úspěchu oštěpařů má česká výprava v Tokiu na kontě jedenáct medailí. Díky zisku čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových zažila nejúspěšnější letní Hry v samostatné historii. "Kdyby Vítek nehodil 85 metrů, tak jsem se asi nevybičoval. Takže on za to může," usmíval se po závodě Vadlejch a ukazoval na krajana.

Finále začal nejlépe Čopra, který zvítězil už v kvalifikaci. Ve druhé sérii si vedení upevnil hodem dlouhým 87,58 metru. Třetím pokusem dlouhým 85,44 metru se k němu přiblížil Veselý, mistr světa z roku 2013, který tak daleko nehodil posledních pět let.

I Vadlejch si zapsal nejlepší výkon roku. V páté sérii hodil 86,67 metru a získal stříbro stejně jako na mistrovství světa před čtyřmi lety. Veselý si ve svém čtvrtém olympijském finále zopakoval devět let starý bronz z Londýna, který však získal až dodatečně.

"Nemám slov. Před devíti lety jsem si medaili neužil, dostal jsem ji zpětně. Letos jsem v nic takového nedoufal, i když jsem byl dobře připravený," říkal Veselý. "Draly se mi slzy do očí, když jsem věděl, že medaili budeme mít oba," dodal bronzový medailista. "Už na sebe nemám tlak, to už je na jiných, já si to užívám. A možná to nese ovoce," uzavřel.

Největší favorit, německý mistr světa z roku 2017 Johannes Vetter neprohrál osmnáctkrát v řadě, za poslední dva roky je jediný, kdo hází přes 90 metrů a ohrožuje světový rekord Jana Železného. Ale finále mu nevyšlo, skončil devátý s výkonem 82,52 metru.