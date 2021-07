Prvotřídní senzace. Vondroušová přehrála domácí Ósakaovou ve dvou setech

"Je to krásné," libovala si Vondroušová nad skutečností, že je ve čtvrtfinále olympiády a jednu výhru od bojů o medaile. Triumf nad Ósakaovou bere jako každý jiný zápas. "Nechtěla jsem si připouštět, že je to ona, byť jsem ji samozřejmě viděla proti sobě u sítě a uvědomuji si, jaká je to hvězda. Zejména tady v Japonsku. Ona byla strašně pod tlakem. Ale na druhou stranu bojovala celý zápas a nedávala znát emoce. Druhý set byl o kousek, mohlo to jít na obě strany."

Ósakaová měla před olympijským turnajem dvouměsíční herní pauzu. Naposledy hrála na Roland Garros, z kterého po prvním kole odstoupila. Před pařížským grandslamem oznámila, že nebude mluvit s novináři na tiskových konferencích, protože se chce vyhnout stresu, což vyvolalo řadu většinou nesouhlasných reakcí. Ósakaová se pak rozhodla na čas z turnajů stáhnout, v Tokiu ale první i druhé kolo zvládla s přehledem.

"Na Naomi bylo vidět, že v poslední době nemá nahrané zápasy, a to není jednoduché ani pro takovou skvělou hráčku," řekl šéf české tenisové výpravy v Tokiu Petr Pála a k Vondroušové dodal: "Bylo to úplně super. Výborně začala, dobře servírovala. Fungoval na začátku servis s rotací do těla a mohlo jich být i víc. Na začátku druhého setu to bylo pravidelnější, než to mělo být, ale pak se jí zase povedlo hru měnit, zkrátit," ocenil.

Program olympijského tenisového turnaje v úterý zbrzdil déšť. Kvůli nepříznivému počasí se v areálu Ariake hraje jen na centrálním kurtu pod zataženou střechou, ostatní zápasy včetně duelů Barbory Krejčíkové a Tomáše Macháče byly záhy přerušeny.

Karolínu Plíškovou čeká v osmifinále utkání s Italkou Camilou Giorgiovou. Na závěr úterního tokijského programu by o čtvrtfinále měly hrát i deblové dvojice Krejčíková, Kateřina Siniaková a Plíšková, Vondroušová.