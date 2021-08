Cimanouská odletěla z Tokia, disciplinární komise MOV vyslechne běloruské funkcionáře

Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská už není v dějišti olympijských her. Oproti avizovaným plánům neodletěla přímo do Varšavy, ale do Vídně. Čtyřiadvacetiletá sprinterka na sklonku minulého týdne uvedla, že ji běloruští funkcionáři nutili k návratu do vlasti. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) proto ustanovil disciplinární komisi, jež se bude případem zabývat.