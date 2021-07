Z jasného zápasu drama až do konce. Češi mají přesto důležitou výhru nad Íránem

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga vedli během třetí čtvrtiny už i o 22 bodů, ale soupeř závěr zdramatizoval. Nejlepším střelcem českého týmu byl se 16 body pivot Patrik Auda, o dva méně vstřelil křídelník Blake Schilb.

"Hlavní je, že jsme vyhráli. Nezačali jsme moc dobře, pak jsme hráli líp. V poslední čtvrtině jsme se trápili, nešla nám střelba a udělali jsme zápas zajímavý," řekl trenér Ginzburg a dodal: "Proti Francii a USA se musíme hodně hodně zlepšit."

"Je to samozřejmě cenná výhra, protože je to na olympiádě, takže jsme určitě rádi, ale nebyl to moc povedený zápas, možná nejhorší, co jsme zatím odehráli spolu s kvalifikací. Ale je to cenná výhra, to nám nikdo nevezme. Zpráva je jasná, musíme se hodně zlepšit, abychom vůbec měli šanci proti dalším soupeřům," řekl kapitán Tomáš Satoranský.

Vystoupení v základní skupině A uzavřou Češi v sobotu ve stejném čase proti vítězům posledních tří olympiád z USA. Do čtvrtfinále postoupí ze tří skupin první dva celky a nejlepší dva ze třetích míst.