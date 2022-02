Začínají Hry s covidem i diplomatickými odsudky. V Pekingu vzplane olympijský oheň

Soutěže se už rozběhly ve středu, do akce šli mimo jiné historicky vůbec první čeští curleři, kteří kdy okusili olympijský led, nebo české hokejistky, jež rovněž pod pěti kruhy zažily velkou premiéru.

Krátký ceremoniál s originální tečkou?

Naplno se však vše rozdmýchává až v pátek. Zahajovací ceremoniál bude nicméně skromnější. Kvůli pandemii, ale i očekávaným silným mrazům. Potrvá pouhých sto minut, což je obzvláště v porovnání s kolosální přehlídkou před 14 lety velká změna.

Přitom režisér je totožný - Čang I-mou. Slibuje, že tentokrát bude zahájení úplně jiné a olympijský oheň se bude zapalovat způsobem, jaký ještě nebyl k vidění.

O tom, kdo ponese českou vlajku, rozhodovali sami sportovci. Čestného úkolu se chopí kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills a krasobruslař Michal Březina.

Bubliny pod těžkou covidovou dekou

Po Tokiu jsou tyto Hry už druhé, které výrazným způsobem ovlivňuje pandemie covidu-19. Podmínky pro pohyb po všech olympijských oblastech jsou ale ještě přísnější než v létě minulého roku v Japonsku.

Čína je zemí, kde se nový typ koronaviru objevil před dvěma roky vůbec poprvé. A jelikož ještě není situace zdaleka v normálu, do země i po této době mají vstup prakticky jen očkovaní, protože bez toho platí povinná třítýdenní karanténa. Všichni účastníci se musejí denně testovat. Rozhodovat tedy zdaleka nebude jen samotný sportovní výkon, ale také "štěstí negativního".

To už mnozí neměli, z tisíců nově příchozích bývají desítky pozitivních případů. Smůlu měla například rakouská favoritka ve skoku na lyžích Marita Kramerová nebo její týmová parťačka Jacqueline Seifriedsbergerová. Pozitivně testován byl po příletu také obhájce stříbrné medaile z Pchjongčchangu skeletonista Nikita Tregubov či biatlonistka Valerie Vasněcovová.

Kvůli koronaviru přišel olympijský turnaj o účast hokejistů ze zámořské NHL, kteří měli pod pěti kruhy hrát poprvé od Soči 2014. Mimochodem také čeští hráči řeší nyní problémy s pozitivně testovanými. A starosti mají i čeští skokané.

Opatření jsou v době šíření nakažlivější varianty omikron tvrdá. Ve vlastní uzavřené bublině žijí v Pekingu a okolí nejen sportovci, funkcionáři a novináři, ale také kuchaři, řidiči či dobrovolníci, kteří se starají o zajištění bezproblémového průběhu Her. Ani ti se po celou dobu olympiády nesmějí dostat do fyzického kontaktu s vnějším světem, včetně svých rodin.

Na rozdíl od Tokia by ale neměly tribuny zet prázdnotou, ač vstupenky nešly do volného prodeje. Účast zahraničních návštěvníků je znovu zapovězena, ale vybrané skupiny lidí trvale žijících v Číně by se do ochozů za přísných podmínek měly dostat. Pořadatelé doufají v zaplnění kapacity minimálně ze třiceti procent.

Sport a politika k sobě patří

V roce 2015 stály proti sobě v rozhodující volbě Peking a kazašské Almaty. Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, čínská metropole dostala o čtyři hlasy více. Na velký problém bylo zaděláno.

Čína dostala už pořadatelství letních Her v roce 2008 s tím, že dojde k určité liberalizaci poměrů. Nestalo se, naopak. Čína čelí obviněním, že v Sin-ťiangu zřídila množství internačních táborů, jimiž prošlo více než milion menšinových Ujgurů. Čínské úřady tábory označují za střediska odborného vzdělávání, kde Ujguři podstupují politickou převýchovu. Podle bojovníků za lidská práva v táborech probíhají nucené práce a násilná politická agitace. Ujgurské ženy jsou sterilizovány a Ujguři jsou nuceni vzdát se své muslimské víry, jazyka a kultury.

Svět je též svědkem organizované převýchovy tibetských dětí nebo způsobu, jakým jsou potlačovány demokratické protesty v Hongkongu. Čína jakékoliv porušování lidských práv dlouhodobě odmítá, tíha důkazů však není malá.

Došlo také ke zpřísnění cenzury a blokování mezinárodních zpravodajských stanic. Zahraniční novináři pracující v zemi varují, že svoboda médií tu klesá "závratnou rychlostí", napsal kupříkladu zpravodajský server al-Džazíra.

"Rizikové prostředí se v současné době mění nepředvídatelným způsobem. Zpravodajské organizace dostávají varování, že je jejich zpravodajství může vystavit právním sankcím nebo občanskoprávním žalobám, nebo – což je nejvíce hrozivé – vyšetřování národní bezpečnosti," uvedl David Rennie, vedoucí pekingské kanceláře listu The Economist.