Peking 2022

Testy byly negativní, sportovci odlétli na olympiádu do Pekingu

Hodně si oddechlo 69 českých sportovců a dalších 70 členů výpravy, když na Letišti Václava Havla v Praze prošli testy na koronavirus. Poté největší část tuzemských olympioniků odcestovala speciálem na zimní olympijské hry do Pekingu. Do dějiště her dorazí v pátek po poledni čínského času.