Ledecká, Davidová, Sáblíková a další. Česká želízka den po dni

Ani ne 24 hodin po slavnostním ceremoniálu začne svou pátou misi pod pěti kruhy rychlobruslařka Martina Sáblíková. V sobotu ji totiž čeká od 9:30 SEČ závod na 3000 metrů.

Souběžně (od 10:00 SEČ) se o co nejlepší výsledek poperou i biatlonisté ve smíšené štafetě. V nominaci by neměli scházet Markéta Davidová, Jessica Jislová a Michal Krčmář. O druhém muži se rozhodne v pátek mezi Jakubem Štvrteckým a Mikulášem Karlíkem. V Pchjongčchangu skončilo kvarteto Veronika Vítková, Davidová, Ondřej Moravec, Krčmář osmé a neobhájilo stříbro ze Soči.

"Je to fajn disciplína na úvod. Takhle začíná i Světový pohár, takže si myslím, že je to dobré na rozdejchnutí. Pojedeme nejkratší vzdálenost, co můžeme, a je to ideální na vyzkoušení trati a závodního režimu," řekla k mixu Davidová.