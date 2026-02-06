Olympijský oheň potřetí v historii zimních Her vzplane v severní Itálii. Tentokrát se jedná o vůbec nejrozlehlejší olympiádu v dějinách, neboť se koná na sedmi místech na více než 22 tisících kilometrech čtverečních. Hlavními středisky jsou Cortina d’Ampezzo a Milán – a právě na milánském fotbalovém stadionu San Siro dojde k oficiálnímu zahájení. Přímý přenos slavnostního ceremoniálu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 20:00.
Nejrozptýlenější Hry v historii oficiálně startují, zahájení proběhne na legendárním San Siru
Poprvé hostila Itálie zimní olympijské hry v roce 1956 právě v Cortině d’Ampezzo, jedná se tak o návrat do tohoto lyžařského střediska po sedmdesáti letech. Tehdy také Československá televize vysílala první přímé přenosy ze zahraničí. Před dvaceti lety proběhly Hry v Turíně, které Česká televize vysílala už na samostatném sportovním kanálu.
V 16 sportovních odvětvích a 116 disciplínách se představí téměř tři tisíce sportovců z 92 zemí na 13 sportovištích ve čtyřech hlavních oblastech (Milán, Cortina, Valtellina a Val di Fiemme). Závěrečný ceremoniál se uskuteční ve Veroně.
Ozdobou 25. zimních olympijských her v Miláně a Cortině bude hokejový turnaj mužů, neboť po dvanácti letech se pod pěti kruhy představí také nejlepší hráči ze zámořské NHL. Český hvězdný útočník Bostonu Bruins David Pastrňák bude zároveň vlajkonošem české výpravy společně s biatlonistkou Lucií Charvátovou.
Mezi největší naděje českého olympijského týmu složeného z rekordních 114 sportovců bude patřit snowboardistka a lyžařka v jedné osobě Ester Ledecká nebo rychlobruslaři Metoděj Jílek a Martina Sáblíková, kterou čeká rozlučka s olympijskými kruhy. Reálnou šanci na zisk historicky první medaile budou mít také české hokejistky.
Zajímavostí je fakt, že se na olympiádu kvalifikovaly hned dva české curlingové týmy. Smíšená dvojice Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským už má za sebou první zápasy. Do programu vstoupí také mužský tým skipa Lukáše Klímy. Zatímco curling je pod pěti kruhy pevně ukotven od roku 1998, novinkou těchto Her je skialpinismus.
Itálie si v olympijských přípravách musela projít výraznou kritikou, neboť zejména výstavba nové hokejové arény nabrala v závěrečné fázi výrazné zpoždění. Okolí haly Santa Giulia tak připomíná spíš staveniště. Stížnosti vyvolala také bobová dráha, které musela ustoupit část lesa s několik set let starými stromy. A nemalým problémem je také zpoždění výstavby nové lanovky v Cortině, která měla spojovat město se sportovišti. Podle posledních zpráv nebude do konce Her hotová.
Česká televize se vrací do Itálie v pozici hlavního vysílatele a na základě rozdělení televizních práv nabídne 300 premiérových hodin vysílání na programu ČT sport a digitální platformě ČT sport Plus (tedy na webu ctsport.cz, v mobilní aplikaci, aplikaci HbbTV a aplikaci iVysílání pro smart TV) s cílem v co největší míře prezentovat českou stopu a také medailové fáze jednotlivých disciplín.
Na místě k tomu využije sedm komentátorských pozic, z kterých se budou hlásit komentátoři s experty, část přenosů se odkomentuje z Kavčích hor. Web ctsport.cz bude po dobu olympiády nabízet pravidelný Milán Cortina 2026 podcast, který se bude věnovat aktuálnímu dění. Hry vyvrcholí v neděli 22. února finálovým zápasem hokejistů a závěrečným ceremoniálem.