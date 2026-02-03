Milán Cortina 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Gabriela Soukalová o roli expertky ČT sport na olympijských hrách


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Začíná první díl série olympijských podcastů Milán Cortina 2026, které budou pečlivě rozebírat vše podstatné, co se na sněhu, ledu i mimo ně stane. Hosty prvního dílu jsou Hynek Roleček z digitálního obsahu ČT sport a také olympijská medailistka Gabriela Soukalová, která bude během olympijských her glosovat ve studiu ČT sport nejen biatlon, ale na čtrnáct dní se stane tváří sociálních sítí ČT sport. Moderuje Ondřej Nováček.

