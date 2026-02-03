Začíná první díl série olympijských podcastů Milán Cortina 2026, které budou pečlivě rozebírat vše podstatné, co se na sněhu, ledu i mimo ně stane. Hosty prvního dílu jsou Hynek Roleček z digitálního obsahu ČT sport a také olympijská medailistka Gabriela Soukalová, která bude během olympijských her glosovat ve studiu ČT sport nejen biatlon, ale na čtrnáct dní se stane tváří sociálních sítí ČT sport. Moderuje Ondřej Nováček.
Milán Cortina 2026
Milán Cortina 2026 podcast: Gabriela Soukalová o roli expertky ČT sport na olympijských hrách
ODEBÍREJTE MILÁN CORTINA 2026 PODCAST NA YOUTUBE KANÁLU ČT SPORT.
Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.