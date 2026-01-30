Česká televize se vrací hned v několika významech do olympijské Itálie. V roce 1956 vysílala Československá televize z Cortiny d‘Ampezzo první přímý přenos ze zahraničí. Televizní práva tehdy vyjednal na místě první šéfredaktor sportovní redakce ČsT Miroslav Hladký. Stálo ho to diety za pohoštění klíčových pracovníků EBU (Evropská vysílací unie) a italské televize RAI.
Návraty České televize. Nové uspořádání televizních práv
Po 70 letech se Česká televize vrací do Cortiny a Milána – po 8 letech jako hlavní vysílatel olympijského programu, s TV-právy v rámci EBU jako její velmi úspěšný člen. Zároveň ovšem pro tyto (a následující) olympijské hry zůstává duální systém vysílání, tedy rozdělní na volně dostupnou (Free to Air) a placenou část (Pay TV). Obě strany si ale prohodily role.
Stále ale platí, že Česká televize musí i jako hlavní vysílatel dodržet v tomto systému několik omezení. Tři z nich jsou zásadní:
- Česká televize může vysílat olympijské hry pouze na 2 programech s tím, že jeden z nich musí být digitální platformou (tedy ČT sport Plus).
- Celkový obsah premiérového programu (přímé přenosy soutěží, případně premiéra záznamu) nesmí přesáhnout 300 hodin. Další používání záznamů je nově bez omezení.
- Na oficiálních sociálních sítích ČT je možné prezentovat krátká videa s určitým časovým omezením.
Tato omezení dostávají Českou televizi do kolizních situací, jejichž řešení nemusí být komfortní pro určitou skupinu diváků. Nejcitlivější je zřejmě nešťastný souběh dvou událostí mimořádného veřejného zájmu v 6 dni Her (čtvrtek 12. 2.), kdy pojede Martina Sáblíková svůj poslední olympijský závod na 5 km (v němř získala 4 medaile).
Česká televize využije nové situace a pokusí se ke dvěma tradičním úkolům přidat ještě třetí.
- Přednostní prezentace českých sportovců na obou programech.
- Medailové fáze ostatních soutěží.
- Nabídka některých vybraných zápasů hokejového turnaje, do kterého se po 12 letech vrací hráči NHL – ovšem v rámci omezení na 300 hodin celého programu.
Z rozdělení TV-práv vyplývá jednoznačný závěr: Pro maximální divácké pohodlí během sledování Her si raději s předstihem najděte platformu ČT sport Plus, tedy web ctsport.cz, mobilní aplikaci, aplikaci HbbTV nebo smart TV aplikaci iVysílání.