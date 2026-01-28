Milán Cortina 2026

Déjà vu po 70 letech: první přímý přenos ze zahraničí byl právě z OH v Cortině


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Olympijská pochodeň dorazila do Cortiny d'Ampezzo
Zdroj: ČT sport

Blížící se zimní olympijské hry v Miláně a v Cortině d'Ampezzo mají pro české diváky i tak trochu nostalgický nádech. Před sedmdesáti lety, z 27. na 28. ledna 1956, totiž tehdejší Československá televize odvysílala svůj vůbec první přímý přenos ze zahraničí, a to právě ze zimních olympijských her v italské Cortině d'Ampezzo.

Televize začala v Československu pokusně vysílat v květnu 1953, nejprve ze studia a postupem času i z terénu. První přímý televizní sportovní přenos si lidé mohli naladit 11. února 1955, kdy se dočkali zápasu v ledním hokeji ze stadionu na Štvanici, který sehrál výběr Prahy se švédským klubem IF Leksand. 

Hladký průběh zajistil na poslední chvíli Hladký

Před zimními olympijskými hrami 1956 chtěla italská rozhlasová a televizní společnost RAI ukázat celé Evropě možnosti televize při tak významné události, proto v předstihu rozeslala všem partnerům na kontinentu dotazníky o přímých přenosech z dějiště Her.

Vedení Československé televize (ČST) však tuto nabídku nevyužilo a pro přenosy se rozhodlo téměř na poslední chvíli. Možnost přenosu nakonec na místě vyjednal redaktor deníku Mladá fronta Miroslav Hladký, který narychlo dohodl s italským partnerem – mimochodem rodákem z Brna, který mluvil obstojně česky – stručnou smlouvu.

Obraz se pak do českých přijímačů dostával složitou cestou přes Německo (nedá se už přesně zjistit, zda Východní, nebo Západní), komentář vznikal v pražském studiu, na základě německých komentářů ho vytvářeli reportéři Vít Holubec a Miloš Zouhar.

Hodinu před půlnocí z 27. na 28. ledna 1956 se tak na obrazovkách přijímačů – tedy těch přijímajících signál z Petřínské rozhledny, který kromě Prahy a okolí dosáhl třeba až do podhůří Jizerských hor – objevila třetí třetina hokejového utkání SSSR – Švédsko.

Druhý den dopoledne následoval ještě přímý přenos z rychlobruslařského závodu mužů na 500 metrů. Do konce Her z nich Československá televize odvysílala ještě zhruba dvě desítky přenosů, po kterých vznikla v televizi vlastní sportovní redakce.

