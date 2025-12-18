Olympijské hry jsou na dosah. Curleři Zelingrová a Chabičovský potřebují porazit Australany

Curling

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský jsou krok od účasti na olympijských hrách v Miláně. Na závěr základní části olympijské kvalifikace v kanadské Kelowně zvítězili 9:3 nad dosud neporaženými Korejci Kim Son-jong a Čong Jong-sokem a vyhráli před nimi skupinu A.

V nadstavbové části se čeští reprezentanti utkají s Australany Tahli Gillovou a Deanem Hewittem, kteří ovládli skupinu B. Zápas začne ve čtvrtek v 19:00 SEČ. Vítězství by Zelingrové s Chabičovským zajistilo start v Miláně. V případě porážky by měli ještě druhou šanci v duelu s vítězem zápasu mezi Korejci a Číňany.

V Miláně bude startovat mužský tým Lukáše Klímy, který si účast zajistil už na dubnovém mistrovství světa. Ženy se skipkou Hanou Synáčkovou minulý týden v Kelowně neuspěly v kvalifikaci. V roce 2022 v Pekingu obstarali českou olympijskou premiéru curlingu Tomáš a Zuzana Paulovi, kteří obsadili v mixu šesté místo.

Konečné pořadí skupiny A:

  1. Česko 6 výher/1 porážka
  2. Korea 6/1
  3. Japonsko 5/2
  4. Turecko 4/3
  5. Německo 3/4
  6. Lotyšsko 3/4
  7. Finsko 1/6
  8. Rakousko 0/7

