Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský jsou krok od účasti na olympijských hrách v Miláně. Na závěr základní části olympijské kvalifikace v kanadské Kelowně zvítězili 9:3 nad dosud neporaženými Korejci Kim Son-jong a Čong Jong-sokem a vyhráli před nimi skupinu A.
Olympijské hry jsou na dosah. Curleři Zelingrová a Chabičovský potřebují porazit Australany
V nadstavbové části se čeští reprezentanti utkají s Australany Tahli Gillovou a Deanem Hewittem, kteří ovládli skupinu B. Zápas začne ve čtvrtek v 19:00 SEČ. Vítězství by Zelingrové s Chabičovským zajistilo start v Miláně. V případě porážky by měli ještě druhou šanci v duelu s vítězem zápasu mezi Korejci a Číňany.
V Miláně bude startovat mužský tým Lukáše Klímy, který si účast zajistil už na dubnovém mistrovství světa. Ženy se skipkou Hanou Synáčkovou minulý týden v Kelowně neuspěly v kvalifikaci. V roce 2022 v Pekingu obstarali českou olympijskou premiéru curlingu Tomáš a Zuzana Paulovi, kteří obsadili v mixu šesté místo.
Konečné pořadí skupiny A:
- Česko 6 výher/1 porážka
- Korea 6/1
- Japonsko 5/2
- Turecko 4/3
- Německo 3/4
- Lotyšsko 3/4
- Finsko 1/6
- Rakousko 0/7