Českými vlajkonoši během pátečního zahájení olympijských her budou David Pastrňák a Lucie Charvátová. Zvolili si je sami sportovci. Pastrňák bude na stadionu San Siro v Miláně, Charvátová bude vlajkonoškou na dálku z Cortiny d’Ampezzo.
Vlajkonoši české výpravy budou Pastrňák a Charvátová
„Ty jo, jsem strašně hrdý a mám radost. Bude to pro mě obrovská čest. A moc se těším, že budu mít šanci jít se všemi sportovci reprezentovat naši zem. Nádherný,“ reagoval Pastrňák podle Českého olympijského výboru (ČOV) na zprávu, že ho čeští sportovci zvolili vlajkonošem výpravy na zimních olympijských hrách 2026.
Vlajku ponese na stadionu San Siro v Miláně, a to na dálku společně s biatlonistkou Lucií Charvátovou, která bude v Cortině d’Ampezzo. „Byla jsem velmi překvapená, až ohromená, že mě sportovci zvolili. Vůbec jsem to nečekala, je to ohromná čest,“ řekla bronzová medailistka z mistrovství světa.
Vlajkonoše volí přímo olympionici, od Her v Tokiu pak vždy muže i ženu. „Nejprve od sportovců zjistíme, kdo se vzhledem ke svému sportovnímu programu vůbec může zúčastnit slavnostního zahájení a také chce nést vlajku. Následně všichni sportovci volí ze zájemců dva vlajkonoše,“ popsal šéf české výpravy Martin Doktor.
Letos oběma sděloval výsledek na dálku po telefonu – Lucii Charvátové na trase z Val di Fiemme do Anterselvy, Davidu Pastrňákovi až další den z Cortiny na Floridu, kde kapitána Boston Bruins čekalo utkání s Panthers.
Charvátovou čeká cesta na ceremoniál z Anterselvy do Cortiny d’Ampezzo, kde vzplane olympijský oheň, stejně jako v Miláně. „I když to bude na dálku, myslím si, že to bude krásný. Zahájení je symbol olympiády. Sleduju ho od dětství a vždycky jsem obdivovala samotný ceremoniál i vlajkonoše. Je to velká pocta, ale budu z toho i nervózní. Těším se,“ říkala Charvátová.
Před dvěma lety v Paříži na letních olympijských hrách nesli vlajku judista Lukáš Krpálek a lukostřelkyně Marie Horáčková. V roce 2022 na zimní olympiádě v Pekingu byli vlajkonoši krasobruslař Michal Březina a kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills.