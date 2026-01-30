Na podporu rodiny a fanoušků se těší rychlobruslařka Martina Sáblíková na svých posledních zimních olympijských hrách, na něž v pátek odlétla do Milána. Hvězda ledových oválů doufá, že podá výkony, s nimiž bude spokojená. Kvůli startu v závodě na 3000 metrů musela s lítostí odmítnout roli vlajkonošky české výpravy při zahajovacím ceremoniálu.
Nejvíc chci dokázat sama sobě, říká Sáblíková před olympiádou
„Asi bych lhala, kdybych řekla, že to na mě nedoléhá. Doléhá to na mě hodně a celou sezonu,“ svěřila se Sáblíková a dodala, s jakými cíli do Itálie míří. „Jsou pro mě hrozně složité. Chtěla bych podat výkon, se kterým budu spokojená. Bude těžké tam nastoupit a odjet nějak závod. Loučit se takhle je náročné psychicky,“ přiznala.
Trojnásobná olympijská šampionka prožije v 38 letech své šesté a poslední Hry. Je zvědavá, jak proběhnou. „Záleží na tom, jak se budu cítit před startovní čárou. Pokud to na mě dolehne hodně, tak výkon tím bude asi ovlivněný. Nechme se překvapit. Hrozně ráda bych projela cílem s tím, že jsem tam byla já a předvedla to, s čím mohu být spokojená,“ uvedla.
V rozlučkovém duchu už bere celou sezonu. Velké emoce zažila i při uplynulých startech ve Světovém poháru. Na olympiádě chce být připravená hlavně psychicky. „Musím se nějakým způsobem soustředit sama na sebe a na výkon. Bude to ale těžké. Čas letí a symbolika olympijských kruhů mi bude připomínat, kde jsem. A to, že jsem tam naposledy, z hlavy nevymažu,“ řekla majitelka sedmi olympijských medailí.
Často si v hlavě přehrává svoji úspěšnou kariéru. Těší ji i podpora fanoušků, kteří jí zasílají fotografie a videa. Občas zaslechne otázky, zda si nechce konec ještě rozmyslet. „Ale jsou to hlavně slova podpory, že bych si to měla užít a že nemusím nikomu nic dokazovat. To je však hrozně těžké, protože to chci nejvíc dokázat sama sobě. Od toho se nejde oprostit,“ řekla.
Do Milána za Sáblíkovou přijede rodina a kamarádi. „Řekla bych, že tam bude docela dost lidí. Těším se na to, protože spousta z nich mě třeba ještě nikdy neviděla naživo. A tím, že tam bude rodina, tak to je vždy něco speciálního,“ uvedla a ocenila, že Itálie je pro české fanoušky blízko. „Na druhou stranu je to ale zase těžší, že tam ti lidé budou a budou se se mnou loučit. Je těžké ty pocity popsat,“ uznala.
Kvůli startu na trojce musí vynechat 6. února zahajovací ceremoniál. Závod totiž začne hned druhý den. „Musela jsem s těžkým srdcem odmítnout nést vlajku. Kdyby to bylo alespoň dva dny, tak bych nikdy neodmítla, ale s tím, že hned druhý den jedu, tak do toho chci jít s tím, že jsem pro to udělala maximum, ať to dopadne, jak to dopadne,“ vysvětlila.
Bude se snažit pomoci také ostatním. Chce podpořit i o 19 let mladšího Metoděje Jílka, který je po nadějné sezoně medailovou nadějí. „Řekla bych, že Mety je natolik zkušený a na svůj věk tak vyspělý, že si ho pod křídla brát nemusím. Ale když bude cokoliv potřebovat, jsem tam samozřejmě pro něj. Olympiáda není o mně, ale o něm. Kde mě bude potřeba, tam budu,“ doplnila Sáblíková.