Česká televize používá ve sportovním programu tzv. dělený komentář. Komentátor zajišťuje popis sportovního výkonu. Doplňuje ho expert, který analýzou, osobními postřehy, vlastní zkušeností z vrcholového sportu přibližuje diváka za oponu obecných postřehů. Tento systém používá drtivá většina sportovních kanálů na světě.
Olympijská vítězka, mistři světa. Experti ČT pro olympijské hry
Expert vystupuje v programu jako prostředník mezi divákem a sportovcem, dokáže díky vlastní zkušenosti popsat detaily a osvědčit hodnotu předváděného výkonu. Jeho subjektivní poznámky mají svou váhu díky vlastním zážitkům z vrcholového sportu.
Redakce sportu Česká televize se snaží dodržet čtyři základní kritéria pro výběr komentátorů-expertů:
- SPORTOVNÍ MINULOST na vrcholné úrovni („vědomostní zázemí, osobní přístup“).
- NEZÁVISLOST na subjektem komentované události.
- FORMULAČNÍ OBRATNOST pod časovým tlakem živého vysílání.
- TELEGENNOST čili schopnost vzbuzovat přiměřené sympatie.
Je zřejmě, že různí experti naplňují tyto body různou měrou. Ve výjimečných případech lze tolerovat slabší výsledek v některém z bodů s ohledem na výrazný přínos v bodu jiném.
Komentátor-expert má větší volnost ve vyjadřování. Musí dodržovat základní body Kodexu ČT, ale zároveň v jeho části děleného komentáře preferuje obsah. Formálně je u expertů vyšší tolerance k používání nespisovné verze češtiny a slangu (do určité míry).
V dějišti XXV. zimních olympijských her má Česká televize 7 komentátorských pozic, na kterých se vystřídá 10 expertů. V hokejových turnajích jsou hned 4 s ohledem na omezené možnosti Jakuba Voráčka (podle vlastního přání a s ohledem na jiné povinnosti v Českém domě bude komentovat jen 3 zápasy) a začátek ženského turnaje s Kristýnou Pátkovou. Rozšířený program biatlonu budou komentovat tři experti včetně Gabriely Soukalové, která bude ambasadorkou České televize na sociálních sítích.
Experti ČT během olympijských her
V dějišti Her:
Kristýna Pátková (lední hokej)
Kateřina Neumannová (běh na lyžích)
Gabriela Soukalová (biatlon)
Borek Zakouřil (alpské lyžování)
Vlastimil Vávra (biatlon)
Ivan Masařík (biatlon)
Martin Hosták (lední hokej)
Petr Hubáček (lední hokej)
Jakub Voráček (lední hokej)
René Novotný (krasobruslení)
V Praze:
Lukáš Vokatý (akrobatické skoky)
Matěj Novák (big Air)
Martin Bohman (boby)
Petr Horn (boby)
Karel Kubeška (curling)
Mikoláš Pajer (U-rampa, freestyle)
Zuzana Kuršová (rychlobruslení)
Lucie Korvasová (rychlobruslení)
Jindřich Zeman (saně)
Josef Chuchla (skeleton)
Eva Matějovičová (skialpinismus)
Martin Vránek (slopestyle)
Štěpánka Ptáčková (skoky na lyžích)
Martin Cikl (skoky na lyžích)
Jakub Flejšar (snowboardcross)
Radek Herot (jízda v boulích)
Nikola Matějcová (jízda v boulích)
Miroslav Dvořák (severská kombinace)