Na začátku každé olympijské operace probírá vedení redakce sportu ČT své finanční možnosti v souvislosti s objednávkou komentátorských pozic v dějišti Her. Možnost komentovat sport z místa je pro úplný popis událostí, zákulisí, podmínek atd. ve většině případů naprosto zásadní.
Sedm komentátorských pozic v Itálii. Skupina komentátorů pro OH
Cena za komentátorská stanoviště v dějišti Her se během let zvedla v násobcích. Při rozpočtu České televize není možné takto obsadit všechny sporty, takže vždy je nutné kombinovat komentování z místa u exponovaných sportů s komentářem z hlasatelny. Letos poprvé po mnoha letech nemá Česká televize tuto možnost v Mezinárodním vysílacím centru (IBC), rovněž z úsporných důvodů a jiného technického postupu při dopravě signálu a komentáře do Česka.
Obvykle vycházíme z rozpočtu OH na sedm komentátorských pozic – letos je to stejné. V Miláně má Česká televize komentátorské pozice v obou halách na lední hokej, v hale na krasobruslení / short track. V horské části Her pak stanoviště na alpském lyžování žen v Cortině (použitelné i pro přenosy z mužských soutěží v Bormiu), biatlonu v Anterselvě, běhu na lyžích ve Val di Fiemme a snowboardingu v Livignu.
Ke každé pozici připadá reportér/ka a kameraman s možností živých vstupů do vysílání. Na biatlonu a v hlavní hokejové hale Santa Giulia máme zakoupeny tzv. dedikované místo v mixed zoně, umožňující živé vstupy během biatlonového závodu a rychlé rozhovory po skončení hokejových zápasů (nikoli ovšem v přestávkách).
Ostatní disciplíny budeme komentovat z hlasatelny na Kavčích horách. Olympijský program na ČT sport budou propojovat Petr Kubásek z Anterselvy a Cortiny (během dne) a Jiří Hölzel z Českého olympijského domu v Miláně.
Mezi sedmi komentátory zažije své první zimní Hry v této roli komentátor biatlonu Michal Dimitrov. Ostatní patří mezi zkušené účastníky Her. Hokejový komentátor a autor olympijského projektu Robert Záruba je akreditován na desátých zimních olympijských hrách (1992–2026).
Komentátoři a reportéři ČT sport během olympijských her
Na místě (komentátoři/reportéři):
Robert Záruba (lední hokej)
Tomáš Jílek (lední hokej)
Miroslav Langer (krasobruslení, short track, ceremoniál)
Marek Svačina (běh na lyžích, severská kombinace)
Michal Dimitrov (biatlon)
Michal Dusík (snowboarding, skikros)
Tomáš Budka (alpské lyžování)
Jiří Hölzel (olympijské studio)
Petr Kubásek (biatlon)
David Kozohorský (běh na lyžích, skoky na lyžích)
Ondřej Tomek (alpské lyžování)
Jakub Ščurkevič (biatlon)
Darina Vymětalíková (lední hokej)
Jana Niklová (krasobruslení, rychlobruslení, short track)
Žaneta Peřinová (snowboarding, akrobacie, alpské lyžování)
Gabriela Soukalová (biatlon)
Ondřej Nováček (sociální sítě)
Petr Musil (sociální sítě)
Hynek Roleček (sociální sítě)
Kavčí hory (komentátoři):
Radek Bauer (rychlobruslení)
Jiří Janota (skoky na lyžích)
Vlastimil Vlášek (skoky na lyžích)
Jakub Bažant (boby, saně, skeleton)
Martin Hoffmann (boby, saně, skeleton)
Tomáš Vogl (curling)
Pavel Čapek (severská kombinace)
Jakub Stařík (akrobacie)
Olympijský festival:
Klára Grapová