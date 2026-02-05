Začátek zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se blíží. Slavnostní oheň se rozhoří už v pátek na ikonickém fotbalovém stadionu San Siro, do soutěží by se mělo zapojit 114 českých sportovců. Kdo má formu a největší šanci získat medaili? Přivezou jich Češi více než z předchozích Her v Pekingu? Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SOUHRNLedecká, Jílek a další. Česká olympijská želízka den po dni
ČTVRTEK 5. ÚNORA
Den před zmíněným ceremoniálem na San Siru čeká vstup do olympijského turnaje hokejovou reprezentaci žen. Zatímco v Pekingu byl jen samotný postup na akci pod pěti kruhy úspěchem, nyní už Češky patří mezi světovou elitu. „Je to jako den a noc. Před čtyřmi lety jsme odjížděly v pozici outsiderů, teď je to jiné. Patříme mezi favority na medaile,“ řekla generální manažerka reprezentace Tereza Sadilová.
„Nikdy jsem nepotkala olympionika, který by nechtěl vyhrát medaili. My nejsme výjimkou. Je to náš cíl,“ doplnila kanadská trenérka Carla MacLeodová, jež národní tým převzala po Hrách v Pekingu a dovedla ho ke dvěma bronzům z mistrovství světa.
Prvními soupeřkami Češek budou v Miláně favorizované Američanky, o den později je před slavnostním zahájením Her čekají Švýcarky.
PÁTEK 6. ÚNORA
SOBOTA 7. ÚNORA
První olympijský víkend začne zostra v Bormiu, kde je naplánován sjezd mužů s Janem Zabystřanem ve startovní listině.
Po obědě se ve Val di Fiemme rozjede skiatlon žen s českým kvartetem v čele s Kateřinou Janatovou a odpoledne čeká první závod v Miláně loučící se rychlobruslařskou legendu Martinu Sáblíkovou, konkrétně na trati 3000 metrů. „Cíle jsou pro mě hrozně složité. Chtěla bych podat výkon, se kterým budu spokojená,“ uvedla trojnásobná olympijská šampionka.
NEDĚLE 8. ÚNORA
Spokojená bude chtít být bezesporu i Ester Ledecká. Rozšíří v Livignu svou fenomenální medailovou sbírku v paralelním obřím slalomu na snowboardu o třetí olympijské zlato? V lednové generálce v Simonhöhe přemožitelku nenašla. Opomenout nelze ani Zuzanu Maděrovou, která obsadila ve zmíněném závodu třetí příčku a potvrdila výkonnostní progres. V letošní sezoně postoupila šestkrát do semifinále.
Z nedělních „želízek“ to navíc zdaleka není vše. Hodinu po zahájení finále paralelního obřího slalomu totiž v Anterselvě odstartuje smíšená štafeta v biatlonu, kde se bude české kvarteto snažit navázat na třetí místo z lednového Světového poháru v Novém Městě na Moravě.
A aby českých medailových nadějí nebylo málo, rychlobruslaře Metoděje Jílka nemine závod na 5000 metrů. Devatenáctiletý pražský rodák se v letošní sezoně stal pro soupeře hrozbou a v Miláně chce potvrdit pozici jednoho z favoritů. „Výsledky byly určitě super. Zajel jsem si osobák na 5000 metrů na nízko položené trati, takže myslím, že jsme formu načasovali dobře,“ zdůraznil před odletem do dějiště Her.
PONDĚLÍ 9. ÚNORA
Formu má i další členka silného rychlobruslařského týmu Nikola Zdráhalová, která si na lednovém mistrovství Evropy v Tomaszówě Mazowieckém vyjela titul v závodu na 1000 metrů.
Právě kilometrová distance ji v Miláně čeká v pondělí 9. února. „Asi mě to povzbudilo, ale já si to tak neberu. Vím, že sezona pro mě byla nad očekávání. Nemyslela jsem na to, že bych si mohla odvézt zlato a stříbro z Evropy,“ připomněla Zdráhalová i druhé místo na patnáctistovce.
Hokejová reprezentace žen rozehraje čtvrté utkání na turnaji proti favorizované Kanadě a vstup do olympijského zápolení nemine krasobruslaře. Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi a Natálie a Filip Taschlerovi se budou snažit zajet co nejlepší rytmické tance. Volné tance jsou na programu ve středu 11. února.
ÚTERÝ 10. ÚNORA
STŘEDA 11. ÚNORA
Den D pro Jana Zabystřana. Po úvodním sjezdu pojede v Bormiu superobří slalom, v němž v prosinci nečekaně zvítězil ve Val Gardeně. „Musí si sednout hodně věcí – lyže, podmínky, moje vnitřní nastavení. Když to všechno klapne, můžu pomýšlet na hodně dobrý výsledek,“ přemítal rodák z Kadaně.
Po obědě se pozornost českých fanoušků přesune k biatlonu. V Anterselvě totiž odstartuje vytrvalostní závod žen s kvintetem českých reprezentantek ve složení Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková.
ČTVRTEK 12. ÚNORA
Čtvrtek 12. února lze směle označit za jeden z vrcholů Her z českého pohledu. Ester Ledeckou čeká v Cortině d'Ampezzo super-G, v němž získala senzační zlato na olympiádě v Pchjongčchangu 2018. V letošní sezoně zapsala nejlepší výsledek v lednu, kdy dojela v Tarvisiu třetí.
Ostrý vstup do olympijského turnaje nemine hokejovou reprezentaci mužů, která vyzve v Miláně favorizovanou Kanadu v čele s Connorem McDavidem. „Chtěli bychom navázat na Prahu. Ukázali jsme si, že to v týmu je, ale samozřejmě víme, že olympijský turnaj bude daleko kvalitnější,“ upozornil reprezentační trenér Radim Rulík s odkazem na zlaté mistrovství světa 2024.
Souběžně s hokejovým šlágrem bude české příznivce v Itálii i doma u obrazovek velmi zajímat rychlobruslení. Martina Sáblíková pojede závod na 5000 metrů, v němž je čtyřnásobnou olympijskou medailistkou (2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz – pozn. autora).
PÁTEK 13. ÚNORA
Olympijskou medailistkou je také snowboardcrossařka Eva Adamczyková, která se v letošní sezoně vrátila do kolotoče Světového poháru po mateřské pauze a hned v prvním prosincovém závodě v Cervinii obsadila páté místo. Naváže v Livignu na zlato ze Soči 2014 a bronz z Pchjongčchangu 2018?
Pětice biatlonistů Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Petr Hák si v Anterselvě střihne po obědě sprint, hokejová reprezentace mužů odehraje v Miláně druhé utkání na turnaji proti Francii, své olympijské zápolení odstartuje v Cortině d'Ampezzo skeletonistka Anna Fernstädtová a v pátek 13. února čeká závod i rychlobruslaře Metoděje Jílka, konkrétně v Miláně na 10000 metrů.
„Jak je vidět z celé sezony, na delších tratích jsem se pořád pohyboval na medailových umístěních. Doufám, že se to povede i na olympiádě,“ přál si Jílek.
SOBOTA 14. ÚNORA
Sprint si v Anterselvě pochopitelně střihne i pětice biatlonistek ve složení Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková. A na páteční rozjezd bude chtít ve třetí a čtvrté jízdě bezesporu navázat skeletonistka Anna Fernstädtová, která v letošní sezoně Světového poháru obsadila v celkové klasifikaci čtvrté místo, čímž si vylepšila osobní maximum v elitním seriálu.
Opomenout nelze ani možné čtvrtfinále hokejového turnaje žen. V tuto chvíli však není jasné, zda se v něm český tým, který už má účast v play-off zajištěnou, představí v sobotu 14. února, nebo v pátek 13. února. Rozhodnuto bude až na základě výsledků ve skupinové fázi. Případné semifinále je naplánováno na pondělí 16. února.
NEDĚLE 15. ÚNORA
Co naopak jasné je, že si v neděli v poledne zahraje hokejová reprezentace mužů reprízu předloňského finále mistrovství světa proti Švýcarsku. Poslední zápas v základní skupině může zároveň rozhodnout, zda si národní tým vyslouží vstupenku do středečního (18. 2.) čtvrtfinále, nebo úterního (17. 2.) předkola play-off.
PONDĚLÍ 16. ÚNORA
ÚTERÝ 17. ÚNORA
STŘEDA 18. ÚNORA
Středa 18. února bude ve znamení čtvrtfinále hokejového turnaje mužů. O co nejlepší výsledek bude v Cortině d'Ampezzo usilovat lyžařka Martina Dubovská ve slalomu a v Anterselvě štafeta biatlonistek.
ČTVRTEK 19. ÚNORA
Ve čtvrtek 19. února se bude v Miláně hrát o medaile na hokejovém turnaji žen a rychlobruslař Metoděj Jílek zapíše svůj třetí start na Hrách, tentokrát na patnáctistovce. V doplňkové distanci sice nemá na rozdíl od předchozích závodů (5000 metrů, 10000 metrů) medailové ambice, ale faktem je, že na lednovém Světovém poháru v Inzellu dojel pátý.
PÁTEK 20. ÚNORA
O den později vystřídají Jílka na milánském oválu Martina Sáblíková s Nikolou Zdráhalovou, které rovněž nemine patnáctistovka. Zdráhalová je čerstvou vicemistryní Evropy na této trati, ale cíle na konkrétní umístění si nedává. „Nedávala jsem si je ani před sezonou a nebudu to měnit. Uvidíme, na co to bude stačit. Budu spokojená, když se mi závod povede,“ vysvětlila rychlobruslařka.
Trojnásobná olympijská šampionka Sáblíková prožije 20. února derniéru na Hrách. „Asi bych lhala, kdybych řekla, že to na mě nedoléhá. Doléhá to na mě hodně celou sezonu,“ přiznala Sáblíková. „Bude to těžké tam nastoupit a odjet závod. Loučit se takhle je psychicky náročné,“ dodala.
Jednoznačným hitem pátečního programu však bezesporu bude semifinále hokejového turnaje mužů.
SOBOTA 21. ÚNORA
A v naprosto stejném duchu se ponese i poslední olympijský víkend. Sobota bude na hokejovém turnaji mužů ve znamení utkání o bronz, v neděli je naplánováno finále.
Tečku za účinkováním v Miláně napíše i rychlobruslař Metoděj Jílek, který se postaví na start závodu s hromadným startem, v jehož lednové generálce nečekaně zvítězil v Inzellu.
NEDĚLE 22. ÚNORA
Související články