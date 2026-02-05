Milán Cortina 2026

Češi se favoritů nezalekli. Na turnaji ale připisují druhou prohru


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Curling – smíšené dvojice: Česko – Švédsko
Zdroj: ČT sport

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský nestačili ve svém druhém utkání na olympijských hrách na švédské sourozence Rasmuse a Isabellu Wranaaovi. S favority prohráli 4:7 po osmém endu a na turnaji si připsali druhou porážku. Od 19:20 ještě ve čtvrtek české duo změří síly v přímém přenosu ČT sport s Velkou Británií.

Česká dvojice začala slibně a držela s favority krok. Sourozenci Wranaaovi, které ke curlingu dovedl jejich otec, odskočili ve čtvrtém endu dvěma úspěšnými kameny. Ztrátu dokázala Zelingrová v šestém endu korigovat šťastným odrazem svého kamene.

Nahrávám video
Pozoruhodný odraz českého kamene v utkání se Švédy
Zdroj: ČT sport

Síla švédských sourozenců se ale postupně více a více projevovala a náskok narůstal. Mladí čeští curleři nabírali ztrátu až na konečné skóre 4:7. Utkání skončilo předčasně po osmém endu.

Zelingrová s Chabičovským si připsali na olympijském turnaji druhou porážku. Zlepšit svou bilanci mohou ještě ve čtvrtek večer. Jejich soupeřem však bude silná Velká Británie.

Nahrávám video
Dva úspěšné švédské kameny ve 4. endu
Zdroj: ČT sport

