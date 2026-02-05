Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský nestačili ve svém druhém utkání na olympijských hrách na švédské sourozence Rasmuse a Isabellu Wranaaovi. S favority prohráli 4:7 po osmém endu a na turnaji si připsali druhou porážku. Od 19:20 ještě ve čtvrtek české duo změří síly v přímém přenosu ČT sport s Velkou Británií.
Češi se favoritů nezalekli. Na turnaji ale připisují druhou prohru
Česká dvojice začala slibně a držela s favority krok. Sourozenci Wranaaovi, které ke curlingu dovedl jejich otec, odskočili ve čtvrtém endu dvěma úspěšnými kameny. Ztrátu dokázala Zelingrová v šestém endu korigovat šťastným odrazem svého kamene.
Síla švédských sourozenců se ale postupně více a více projevovala a náskok narůstal. Mladí čeští curleři nabírali ztrátu až na konečné skóre 4:7. Utkání skončilo předčasně po osmém endu.
Zelingrová s Chabičovským si připsali na olympijském turnaji druhou porážku. Zlepšit svou bilanci mohou ještě ve čtvrtek večer. Jejich soupeřem však bude silná Velká Británie.