Pro olympijskou operaci vznikají dva zásadní dokumenty: Televizní plán, což pro OH znamená seřadit sporty na dva povolené programy ČT sport a ČT sport Plus, a tzv. Bílá kniha, což je výrobní pokrytí TV plánu.
EXKLUZIVNĚDva programy, 300 hodin premiér. Televizní plán ČT sport a ČT sport Plus
Připomínka z předchozího textu: Evropská vysílací Unie (a tedy Česká televize) se vrací jako hlavní vysílatel. Ovšem se dvěma limity: může vysílat pouze na dvou kanálech (jeden z nich musí být ČT sport Plus) a premiérový program nesmí překročit hranici 300 hodin. Záznamy lze nasadit bez omezení.
Uvolňují se také pravidla pro používání krátkých videí na sociálních sítí s omezením počtu a času. Na soukromých účtech akreditovaných žurnalistů platí zákaz živé prezentace sportovních výkonů, ale třeba i tréninků. Vždy je třeba počkat na závěrečnou znělku živého vysílání, případně oficiální konec tréninku.
České televizi zůstávají při tvorbě TV plánu dva základní úkoly: Maximální prezentace českých sportovců a medailové fáze jednotlivých disciplín.
Od roku 1956, kdy naši předchůdci poprvé nabídli divákům v Československu přímé přenosy ze zimních Her, se postupně vyvinul princip „Národní televizní operace.“
Všechny medailové a částečně kvalifikační závody našich 114 reprezentantů se vynasnažíme vysílat živě. V případě „další kolize“ (tři události s českou účastí ve stejném čase) žádáme o výjimku z limitů.
K národnímu vysílání patří i živé dojmy českých sportovců bezprostředně po jejich výkonu.
Od roku 2012 nabízíme v národním vysílání ještě druhou fázi rozhovorů s výraznými postavami české sportovní scény s časovým odstupem. Tuto část programu se podařilo udržet i v neobvyklém režimu covidových Her v Tokiu 2021 a Pekingu 2022.
Hry v Cortině a Miláně ovšem rozdělili sportovce do šesti vzájemně těžko dostupných míst, což naplnění této části programu komplikuje nebo přímo znemožňuje.
S ohledem na mimořádnost hokejového turnaje, který se po 12 letech odehraje s nejlepšími hráči NHL, jsme rozšířili zadání o třetí ambici: Využití rozšířeného programu na pokrytí maximálního počtu zápasů hokejového turnaje.
V poslední verzi TV plánu se podařilo spojit všechny tři body s výjimkou jedné medailové disciplíny bez české účasti. Z hokejového turnaje mužů nabídneme 15 z 18 zápasů základních skupin a všech 12 utkání play-off.
Zvláštní pozornost jsme na komentátorské poradě věnovali dvěma nejcitlivějším kolizím těchto Her pro české diváky.
V sobotu 8. 2. (den 2) určila náš program Ester Ledecká, která si z těžké volby sjezd vs. paralelní slalom na snowboardu vybrala obhajobu zlata na prkně.
Ve čtvrtek 12. 2. (den 6) pojede Martina Sáblíková svůj poslední olympijský závod na 5 kilometrů proti hokejové atrakci Česko –Kanada.
Podobné rébusy nemají řešení, které by vyhovovalo všem divákům. Pro maximální divácké pohodlí během OH 2026 bude důležité naladit si včas program ČT sport Plus.
Na začátku Her to ještě nebude tak dramatické, ale den 2. už bude zajímavý a ode dne 6. se bez „Pluska“ jen těžko dostanete ke všemu, co vás zajímá.