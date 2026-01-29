V roce 1956 vysílala tehdejší Československá televize z Cortiny d’Ampezzo první přímý přenos ze zahraničí. Nyní se po sedmdesáti letech Česká televize znovu vydává do tohoto lyžařského střediska a Milána v rámci nadcházejících zimních Her v pozici hlavního vysílatele. ČT nabídne 300 hodin premiérového olympijského vysílání na ČT sport a ČT sport Plus.
ČT se vrací do olympijské Itálie. Logisticky je to jedna z nejtěžších operací, co pamatuju, říká Záruba
„Práva na olympijské hry se nedají vyjednat individuálně. V tom je asi rozdíl oproti všem ostatním sportovním událostem. Protože Mezinárodní olympijský výbor vyjednává nikoliv s jednotlivými televizemi, ale s nadnárodními korporacemi nebo nadnárodními společenstvími. V našem případě to je Evropská vysílací unie (EBU), což je sdružení veřejnoprávních televizí především v Evropě. A to se vrací jako hlavní vysílatel těchto olympijských her po osmi letech,“ říká šéfkomentátor ČT sport a autor projektu olympijského vysílání ČT Robert Záruba.
Stále ale platí, že Česká televize musí i jako hlavní vysílatel dodržet v tomto systému několik omezení, tři z nich jsou zcela zásadní.
Česká televize může vysílat olympijské hry pouze na jednom programu a pak ještě na digitální platformě ČT sport Plus. Celkový obsah premiérového programu (přímé přenosy soutěží, případně premiéra záznamu) nesmí přesáhnout 300 hodin, přičemž další používání záznamů je nově bez omezení. Na oficiálních sociálních sítích ČT je možné prezentovat krátká videa s určitým časovým omezením.
Diváci budou moct využít ČT sport Plus zejména v případě souběhu více soutěží s českým zastoupením. „Kolizí je tam mnoho. Ještě žádáme o pár výjimek. Chceme divákovi opravdu nabídnout živě všechny české závody. Ne vždy to půjde, ne všechny výjimky nám projdou, ale pokud to bude jen trochu možné, tak ano,“ tvrdí.
Web ctsport.cz a aplikace ČT sport nabídnou bohatý obsah
Na webu ctsport.cz nebo v mobilní aplikaci ČT sport bude k dispozici aktuální program olympijského vysílání, zároveň přineseme nejnovější zprávy ze sportovišť i mimo ně, chybět nebude ani podrobný výsledkový servis, infografiky či pestrá paleta krátkých videí s nejdůležitějšími momenty a bezprostředními reakcemi nejen českých sportovců. Milým bonusem může být také AZ kvíz s olympijskou tematikou, který si budou moci diváci přímo na webu zahrát.
Na webu ctsport.cz, YouTube i v dalších oblíbených podcastových aplikacích se budou moci diváci zaposlouchat do podcastů Milán Cortina 2026, ve kterých s komentátory, reportéry či experty rozebereme zásadní dění v olympijské Itálii.
Olympiádou budou žít i sociální sítě ČT sport. Neuteče Vám žádná aktualita a naši reportéři se pokusí poodhalit zákulisí Her pod pěti kruhy. Tváří se stane trojnásobná olympijská medailistka Gabriela Soukalová. „Doufám, že divákům nabídneme pohled, který je bude bavit, a že nás budou sledovat,“ podotýká.
„Asi největší kolize těchto olympijských her bude v případě Martiny Sáblíkové, protože její poslední závod na pět kilometrů v olympijské historii jede proti hokejovému zápasu mužů Česko – Kanada. To byla pro nás asi ta nejcitlivější volba z celé olympijské nabídky, protože jsme museli vybrat jednu z těchto dvou událostí na ČT sport, druhou na ČT sport Plus. V přestávkách hokejového zápasu samozřejmě budeme závod na pět kilometrů divákům nabízet. Kdo bude chtít její závod sledovat celý živě, musí na ČT sport Plus,“ vysvětluje.
„Občas se však budeme muset dostat do nepříjemných škrtů, kde třeba zápas hokejového turnaje mužů nenabídneme kompletní. To prostě nejde, to se nemůže vejít do těch 300 hodin. Protože naší hlavní ambicí je ukázat především české sportovce. To je úkol České televize číslo 1. Na druhém místě potom nabídnout všechny závody v medailové fázi a na třetím hokejový turnaj, který bude skutečně unikátní,“ dodává k faktu, že se pod pěti kruhy opět představí hráči z NHL.
Komentátoři a reportéři se v dějišti Her rozmístí do šesti ohnisek olympijských bojů. „Logisticky to je jedna z nejtěžších operací vůbec, co pamatuju. Těžko to s něčím srovnat. Možná s letními Hrami, protože tam se občas dostáváme do podobných situací,“ říká.
„Samozřejmě z finančních důvodů nemůžeme mít komentátorskou pozici na každém sportovišti, ale museli jsme jako vždy dělat velice přísnou volbu. A nakonec jsme stejně jako na minulých olympijských hrách došli k závěru, že zaplatíme sedm komentátorských pozic. To ostatní se bude komentovat buď z Prahy, nebo ještě ze záložního komentátorského místa,“ tvrdí.
Digitální ČT sport: olympiáda kdykoli a kdekoli
Z rozdělení televizních práv vyplývá jednoznačný závěr: pro maximální divácké pohodlí během sledování Her si raději s předstihem najděte platformu ČT sport Plus, tedy web ctsport.cz, mobilní aplikaci, HbbTV nebo aplikaci iVysílání ve smart TV, která umožní sledovat další přenosy.