České hokejistky čekají na úvod olympijských her čtyři zápasy v pěti dnech. Trenérka českého výběru Carla MacLeodová se však náročného programu neobává. A nebojí se ani výzev. zcela otevřeně totiž přiznává, že myslí na medaili.
Trenérka českých hokejistek: Nikdy jsem nepotkala olympionika, který by nechtěl vyhrát medaili
Hokejistky už ve čtvrtek 5. února, tedy ještě před oficiálním začátkem her, čeká zápas proti Američankám. O den později se utkají se Švýcarskem. Po dni volna následují po sobě duely s Finkami a Kanaďankami. "Nebojíme se toho. Bude toho na začátku hodně, ale holky jsou připravené, tvrdě trénují, jejich těla jsou připravená. Budeme na tom dobře," uvedla MacLeodová.
Považuje dokonce za reálné za týden v pátek zvládnout i kombinaci zápasu od 14:40 a večerního zahájení her na San Siru. "Součástí olympijské zkušenosti je účastnit se i jiných věcí, než je váš sport. Sport je priorita a vždycky bude, ale budeme mít odehrané dva zápasy a můžeme dát hráčkám šanci být na zahajovacím ceremoniálu. Vím, že pro mě samotnou to byly zásadní okamžiky na obou mých olympiádách. Je to rozhodně výjimečná příležitost a chci, aby můj tým dostal šanci tam jít," řekla členka vítězného kanadského týmu z Turína 2006 a Vancouveru 2010.
Věří, že jí tyto zkušenosti pomáhají, aby lépe porozuměla současným svěřenkyním. Některé už mají olympijskou zkušenost z Pekingu 2022, ale v týmu jsou i hráčky, pro něž to bude debut. Těm MacLeodová řekne, aby se usmívaly a užívaly si nové zkušenosti, jako jsou všudypřítomné olympijské kruhy nebo setkávání se sportovci z celého světa napříč odvětvími.
"Pamatuji si, že když jsem byla na olympiádě poprvé, tak jsem nemohla uvěřit, že jsem opravdu tam. Chci, aby si to užily, ale ta hra je pořád stejná. Jsou tady, protože jsou skvělé hokejistky," dodala třiačtyřicetiletá trenérka.
Medaile je náš cíl
Zatímco před čtyřmi lety byla pro české hokejistky úspěchem už samotná účast na hrách, tentokrát jedou do Milána jako spolufavoritky na medaili. "Nikdy jsem nepotkala olympionika, který by nechtěl vyhrát medaili. My nejsme výjimkou. Je to náš cíl, pracujeme na to," nebrání se této roli MacLeodová. Žádného ze soupeřů ale nepodceňuje. "Všech deset týmů je tady z nějakého důvodu. V ten jeden den se může stát cokoliv. Nemůžete se dívat dál než na nejbližší zápas. To bude náš cíl," doplnila.
Loni v listopadu oznámila, že jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. Ujistila, že se cítí dobře a má dost sil pomoci svěřenkyním k co nejúspěšnější cestě olympijským turnajem. Líbí se jí, jak si české hokejistky vedou v ligových soutěžích. "Není to jenom v PWHL, ale po celém světě. Jsem opravdu hrdá, jak naše hráčky hrály celou sezonu," ocenila.
K oporám týmu by v Miláně měla patřit Kristýna Kaltounková, která je nyní nejlepší střelkyní zámořské PWHL. "Kalty tvrdě pracuje. Je odměněna za své úsilí. Je vidět, jak jí roste sebevědomí. Je to zábava sledovat," řekla MacLeodová na adresu třiadvacetileté útočnice týmu New York Sirens.