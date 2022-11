Zvítězí fotbal? V Kataru startuje ostře sledovaný i kontroverzní šampionát

V netradičním čase a na nezvyklém místě. Dvaadvacáté mistrovství světa ve fotbale hostí na sklonku podzimu Katar. Od prvního momentu volby už dlouhých dvanáct let se ozývá z různých stran kritika. Ještě žádný jiný pořadatel nevydal za sportovní akci tolik prostředků jako právě Katar. Ještě než kopnou do míče domácí reprezentanti a Ekvádorci v prvním zápase, dere se tak do popředí otázka, zda to všechno mělo a má smysl. Přímý přenos slavnostního zahájení vysílá ČT sport od 15:15.