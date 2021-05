MS v hokeji 2021

Český tým jde do akce. Nabízí lídry, mladé snajpry, fotografa i čtenářský kroužek

Co cítím z týmu? Nejvíc pokoru a pracovitost. Tým je opravdu klidný a přitom silný, což se mi líbí, těší kouče hokejové reprezentace Filipa Pešána. Už v pátek mu se svěřenci začíná vstup do očekávaného mistrovství světa v Rize. Český hokej čeká devět let na seniorskou medaili z velké akce.