Hry v covidové náruči přece jen začínají. V Tokiu vzplane olympijský oheň

Roztančená samba jako na minulých Hrách v Riu to rozhodně nebude. Slavnostní zahájení se ponese v nadmíru komorní atmosféře . V ochozech velkého olympijského stadionu bude jen pár stovek funkcionářů, běžní smrtelníci mají smůlu.

"Bude to důkaz, že lidstvo virus porazilo," odhadl odvážně Jošihide Suga loni v listopadu situaci, když se nakonec Hry s ročním odkladem uskuteční.

Kubásek: Dva vlajkonoši jsou na OH úplná novinka

K vidění nebudou ani tradiční hromadné choreografie, obvyklý nástup výprav a všechny zaběhnuté rituály s olympijskou hymnou, vyvěšením vlajky, vyřčením slibů sportovců či zapálení ohně však chybět nemohou. Kdo se dočká mimořádné cti a bude posledním členem štafety s pochodní, o tom se tradičně jen spekuluje.

Dohady o tom, kdo ponese českou vlajku, mohly ustat už ve čtvrtek. Čestné úlohy se chopí kapitán českých basketbalistů Tomáš Satoranský a tenistka Petra Kvitová.

Japonské pořadatelství v problémech

Krátce před ceremoniálem byl odvolán vedoucí týmu zodpovědného za průběh zahájení Kentaro Kobajaši, protože před více než dvaceti lety zesměšnil holokaust. Pro japonské pořadatelství to rozhodně nebyl v nelehké době ojedinělý případ. Před několika dny rezignoval hudebník Keigo Ojamada, jehož hudba měla zaznít na slavnostním zahájení Her. V únoru odstoupil šéf organizačního výboru Joširo Mori kvůli sexistickým výrokům a později přišel o místo kreativní ředitel zahajovacího a závěrečného ceremoniálu Hiroši Sasaki poté, co urazil populární japonskou umělkyni.