Další den nabitý zimními sporty odstartoval z českého pohledu Jan Zabystřan, který se postavil na start super-G ve slavném rakouském středisku Kitzbühel. O příčky nejvyšší bojuje Ester Ledecká v Simonhöhe, kde dopoledne ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom. Na programu je také Světový pohár ve skikrosu ve Veysonnaz či Světový pohár v běžeckém lyžování, kde se závodníci a závodnice utkají v týmovém sprintu.
Lyžování a snowboarding
ŽIVĚLedecká a Maděrová bojují v Simonhöhe v paralelním obřím slalomu
