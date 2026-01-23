Lyžování a snowboarding

ŽIVĚLedecká a Maděrová bojují v Simonhöhe v paralelním obřím slalomu


23. 1. 2026Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
SP Simonhöhe – paralelní obří slalom snowboardistek s Ester Ledeckou
Zdroj: ČT sport

Další den nabitý zimními sporty odstartoval z českého pohledu Jan Zabystřan, který se postavil na start super-G ve slavném rakouském středisku Kitzbühel. O příčky nejvyšší bojuje Ester Ledecká v Simonhöhe, kde dopoledne ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom. Na programu je také Světový pohár ve skikrosu ve Veysonnaz či Světový pohár v běžeckém lyžování, kde se závodníci a závodnice utkají v týmovém sprintu.

Jízda Jana Zabystřana v super-G v Kitzbühelu
Zdroj: ČT sport
Akrobatický kousek Sejersteda v super-G v Kitzbühelu
Zdroj: ČT sport
On-line přenos

Právě se děje

  • 12:44
    Lyžování Krátké

    Švýcarský fenomén Marco Odermatt ovládl super-G v Kitzbühelu a upevnil si tak vedoucí pozici jak v pořadí disciplíny, tak v celém seriálu Světového poháru. Jediný čech na startu, Jan Zabystřan, dojel se ztrátou 0,90 sekundy a s největší pravděpodobností skončí na 16. příčce.

    Jízda Jana Zabystřana v super-G v Kitzbühelu
    Zdroj: ČT sport
  • 12:40
    Basketbal Krátké

    Brněnské basketbalisty před začátkem ligové nadstavby posílil americký rozehrávač Keyshaun Langley. Pětadvacetiletý hráč má v týmu českého vicemistra nahradit krajana Rosse Williamse, jenž v prosinci odešel coby nejlepší střelec NBL do bundesligového Hamburku.

  • 12:20
    Hokej Krátké

    Po sérii osmi porážek skončil u prvoligových hokejistů Třebíče trenér David Dolníček. Vedení Horácké Slavie ho kvůli špatným výsledkům odvolalo.

Živě na ČT sport a ČT sport Plus

Páteční program zimních sportů

