Milán Cortina 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Robert Záruba o olympijské operaci a vysílání


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Slavnostní zahájení zimních olympijských her proběhne až v pátek 6. února, ale už ve středu započnou soutěže prvními zápasy v curlingu. Česká televize se vrací do severní Itálie v pozici hlavního vysílatele. Jak byla rozdělena televizní práva a jak bude ČT během Her vysílat? A co nabídnou hokejové turnaje? V dalším dílu Milán Cortina 2026 podcastu odpovídá šéfkomentátor ČT sport a autor projektu olympijského vysílání ČT Robert Záruba. Uvádí Tomáš Řanda.

ODEBÍREJTE MILÁN CORTINA 2026 PODCAST NA YOUTUBE KANÁLU ČT SPORT.

Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.

Poslechněte si

Milán Cortina 2026 podcast: Gabriela Soukalová o roli expertky ČT sport na olympijských hrách

3. 2. 2026

Milán Cortina 2026 podcast: Gabriela Soukalová o roli expertky ČT sport na olympijských hrách
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.