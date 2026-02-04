Slavnostní zahájení zimních olympijských her proběhne až v pátek 6. února, ale už ve středu započnou soutěže prvními zápasy v curlingu. Česká televize se vrací do severní Itálie v pozici hlavního vysílatele. Jak byla rozdělena televizní práva a jak bude ČT během Her vysílat? A co nabídnou hokejové turnaje? V dalším dílu Milán Cortina 2026 podcastu odpovídá šéfkomentátor ČT sport a autor projektu olympijského vysílání ČT Robert Záruba. Uvádí Tomáš Řanda.
Milán Cortina 2026
Milán Cortina 2026 podcast: Robert Záruba o olympijské operaci a vysílání
Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.