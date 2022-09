Ze sportovců užiteční idioti propagandy. Válečná rétorika se promítá i do ruského hokeje

"Tamní kluby dostaly dopis, kde mají nařízeno podpořit ruskou armádu a její vojenskou operaci a mají o tom reportovat. Je vidět, že válečná propaganda cílí i do sportu," říká analytik Roman Máca z Institutu pro společnost a politiku k situaci v ruském hokejovém prostředí.

Část ruských klubů je napojená na tamní vlivnou oligarchii. Například prezidentem Petrohradu, který je většinově vlastněn ruskou plynárenskou společností Gazprom, není nikdo jiný než Gennadij Timčenko a hlavním trenérem je Roman Rotenberg, syn stavebního magnáta Borise Rotenberga. Vzhledem k úzkým vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina jsou všichni zmínění na sankčním seznamu Evropské unie.

Roman Rotenberg s Timčenkem navíc mimo jiného částečně vlastní finskou Hartwall Arenu v Helsinkách. Právě kvůli tomu se musela jedna ze skupin letošního mistrovství světa ve Finsku přesunout do staré Jäähalli.

"Řada klubů Kontinentální hokejové ligy jsou vlastněny ruskými oligarchy blízkými Putinovi nebo třeba místními samosprávami jednotlivých oblastí, kde stojí v čele de facto nějaký Putinův gubernátor. Takže tam je jasná návaznost a v podstatě se jedná o takové hračky ruských potentátů," dodává Máca.

Proruská válečná rétorika se tak dostává i do hokeje a na ruských stadionech se objevují písmena Z podporující invazi na Ukrajinu. "Ze sportovců se stávají užiteční idioti válečné propagandy," tvrdí Máca.

Počátek ruské izolace

Čtyři dny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu (ve spolupráci s Běloruskem) vyloučila Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ruské a běloruské hokejové reprezentace z mistrovství světa všech kategorií mužů i žen a Rusku bylo také odebráno i pořadatelství světového šampionátu juniorů, které se bude konat v tradičním povánočním termínu na přelomu roku. Turnaj bude hostit Kanada, IIHF už také zveřejnila program.

V dubnu pak IIHF odebrala Rusku i pořadatelství seniorského mistrovství světa, které se mělo konat v květnu 2023 v Petrohradu. Novými dějišti se staly lotyšská Riga a finské Tampere, kde se hrál letošní šampionát. "Oni jsou agresorem. A nezaslouží si reprezentovat a nezaslouží si, aby jejich dresy byly vidět," myslí si hokejový expert ČT sport Milan Antoš.

Z Kontinentální hokejové ligy začali už koncem poslední sezony odcházet mezinárodní hráči včetně českých zástupců a KHL bezprostředně po začátku ruské války opustily i dva kluby – Jokerit Helsinky a Dinamo Riga. Z mezinárodní soutěže, která vstupovala na mapu v roce 2008 s ambicí konkurovat v Evropě zámořské NHL, se tak postupně stává izolovaná liga s výhradně ruskými kluby, běloruským Dynamem Minsk, kazašským Nur-Sultanem a čínským Kunlunem.

Jedním z českých hráčů, kteří se už do KHL pro novou sezonu nevrátili, je i útočník Lukáš Radil. "Chápu, že každý se musí nějak živit a platit složenky. Ale všichni vidíme, co se tam (na Ukrajině) děje. Je to šílená situace a já osobně bych nechtěl být její součástí," tvrdí útočník Pardubic.

Ukončit platnou smlouvu však není jednoduché. "KHL má vnitřní reglement, že pokud jak klub, tak hráč chtějí kontrakt rozvázat před začínající sezonou, tak se musí navzájem odškodnit dvěma třetinami hodnoty kontraktu. Což je samozřejmě pro hráče v podstatě zničující," vysvětluje viceprezident IIHF Petr Bříza.