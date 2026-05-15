Švýcarsko hostí MS po 17 letech. Zlato obhajují USA, největším favoritem je Kanada

Curych a Fribourg pořádají 89. mistrovství světa v hokeji. Švýcarský šampionát udělá tečku za nabitou olympijskou sezonou na mezinárodní úrovni. Česká televize nabídne jako obvykle všech 64 zápasů. Přímý přenos úvodního utkání české reprezentace proti Dánsku sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 19:30.
Světový šampionát se vrací do Švýcarska po dlouhých sedmnácti letech. V roce 2020 se měl turnaj konat v Curychu a Lausanne, ale akci zrušila koronavirová pandemie. Poslední mistrovství světa v zemi helvétského kříže se uskutečnilo v roce 2009, když se hrálo v Bernu a Klotenu. V roce 1998 turnaj hostily Curych s Basilejí a česká reprezentace tehdy získala bronz. Pro Švýcarsko se tak jedná teprve o třetí šampionát v éře play-off od roku 1992.
Národní tým pod vedením hlavního trenéra Radima Rulíka odehraje základní skupinu ve Fribourgu a postupně se utká s Dánskem, Slovinskem, Švédskem, Itálií, Slovenskem, Norskem a Kanadou. V Curychu bude letošní turnaj vrcholit.
Pro Rulíka a jeho realizační tým se jedná o rozlučku s českou reprezentací. Podle očekávání měl s nominací v olympijské sezoně větší starosti, neboť celá řada hráčů z NHL se po náročném ročníku omluvila. S omlazenou sestavou se pokusí vylepšit loňské šesté místo, když v Dánsku a Švédsku jeho výběr nepřešel přes čtvrtfinále.
„Radim Rulík řekl, že spousta hráčů odmítla nebo nepřijela po dlouhé sezoně. Takže to portfolio hráčů, ze kterého mohl vybírat, bylo menší než na jiných mistrovstvích světa. A i s ohledem na budoucnost ukázal na hráče, na které by loni neukázal,“ řekl k opět hodně diskutované nominaci expert ČT sport Petr Hubáček.
Debut na světovém šampionátu si může připsat hned osmička hráčů. Podle dalšího experta Milana Antoše se síla týmu ukáže až v zápasech. „Když si vezmeme, že třeba Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák opravdu patří k tomu nejlepšímu, co v Evropě je, tak nemůžeme mít strach,“ uvedl. „Je to postavené tak, aby to tito kluci odehráli a mladí se něco přiučili. Nebude to úplně špatné, ale je těžké odhadnout, jak to nakonec skončí,“ dodal Antoš k prognózám před turnajem.
Kanada by měla být ozdobou turnaje
Titul obhajují Američané, ale z loňského zlatého týmu jsou v letošním výběru jen obránce Mason Lohrei (Boston) a útočník Isaac Howard (Bakersfield/AHL). Zřejmě největší pozornost bude na sebe přitahovat Matthew Tkachuk z Floridy, tentokrát ale Spojené státy nevzbuzují takový respekt.
To se však nedá říct o druhém zámořském celku. Kanada vybrala velice silný tým s řadou osobností v čele se Sidneym Crosbym, Johnem Tavaresem, Ryanem O’Reillym nebo Markem Scheifelem. Po výjimečné druhé sezoně v NHL by mohl být největším tahákem stále ještě devatenáctiletý Macklin Celebrini, jenž má za sebou také olympijskou zkušenost z Milána. Loni však podobně sestavená Kanada nečekaně vypadla ve čtvrtfinále s Dánskem.
Finy s početným zastoupením hráčů NHL povede Aleksander Barkov, jenž kvůli zranění sice zmeškal celou sezonu, ale závěr sezony si zpestří v reprezentačním dresu. Oproti minulým turnajům se jinou cestou vydali Švédové, kteří mají tentokrát kádr složený převážně z domácích zdrojů a hráčů působících ve švýcarské lize včetně třinácti nováčků.
Domácí Švýcaři budou mít po dvou smolně prohraných finále v řadě zřejmě největší motivaci zaútočit na historické zlato. Stříbrná generace má jednu z posledních příležitostí. To Slováci mohou s mladým a nezkušeným kádrem jen překvapit. Ve srovnání s olympijským turnajem jim chybí z různých důvodů hned devatenáct hráčů.
Česká televize tentokrát nebude mít v dějišti šampionátu studio. „Na místě – v Curychu a Fribourgu – budou minitýmy. Diváci ale všechny zápasy uvidí a budou si moct vybírat. Pokud se jim nebude líbit naše nabídka na ČT sport, mohou si zvolit protizápas na ČT sport Plus,“ připomněl šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba standardní porci 64 utkání, které ČT odvysílá.