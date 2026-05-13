Kapitán Kanady, ale i Tkachuk, Barkov nebo Raymond. Ani ve Švýcarsku nebudou chybět hvězdy

Říká se, že v olympijské sezoně bývá světový šampionát skoupý na nejlepší hráče světa. Přesto také letošní mistrovství světa v Curychu a Fribourgu nabídne přehlídku zajímavých hráčů, které je radno sledovat.
Největší respekt budí nominace Kanady, z níž by se dalo upozornit na celou řadu hráčů. Hlavní pozornost však na sebe strhává stále teprve devatenáctiletý centr Macklin Celebrini. Útočník San Jose Sharks má za sebou teprve druhou sezonu v NHL, přesto se blýskl celkovým ziskem 115 bodů (45+70) a svůj potenciál naplno prokázal také na olympijských hrách. V Miláně pomohl ke stříbru Kanady deseti body (5+5) v šesti zápasech. Vedení Hockey Canada mu pro nadcházející šampionát dokonce svěřilo kapitánské céčko. Zůstane mu, když byl do nominace přidán na poslední chvíli Sidney Crosby?
Američané jako obhájci titulu vyrazí do Švýcarska s méně hvězdným týmem. Klíčovým hráčem bude zajisté Matthew Tkachuk, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Floridou. Panthers se sice v této sezoně nedařilo a po dvou triumfech se ani neprobojovali do play-off, o to větší motivaci může mít olympijský šampion z Milána v reprezentačním dresu.
Švédové se budou opět opírat o zkušenou obranu v čele s Oliverem Ekmanem-Larssonem a Mattiasem Ekholmem, prostor však tentokrát dostanou i mladší hráči, a to zejména v útoku. V ofenzivě však vyčnívá Lucas Raymond, jenž v 24 letech jede už na čtvrtý seniorský šampionát v řadě. S Detroitem dlouho sahal po místence v play-off, ale Red Wings nezvládli závěr sezony a na boje o Stanley Cup čekají už deset let. Raymond by i tak mohl osobně navázat na skvělý olympijský turnaj, na kterém se blýskl osmi asistencemi a celkem devíti body v pěti duelech.
Nejdůležitějším pilířem finského výběru bude Aleksander Barkov. Kapitán Floridy a Tkachukův spoluhráč zmeškal celý ročník kvůli vážnému zranění kolena, ale závěr sezony si zpestří teprve třetím šampionátem v kariéře. Jeden z nejlepších defenzivních útočníků NHL se rozehrál na Švédských hrách v rámci Euro Hockey Tour a přispěl k triumfu Suomi. Seveřané s dalšími jedenácti zástupci kanadsko-americké soutěže však cílí na důležitější titul.
Domácí Švýcaři chtějí konečně dosáhnout na historický titul z mistrovství světa. Po čtyřech stříbrech z let 2013, 2018, 2024 a 2025 touží zlomit prokletí a pomoci k tomu má opět výrazné zastoupení krajánků z NHL. Vůdčí roli znovu převezme Roman Josi. Zkušený obránce Nashvillu má v necelých 36 letech jednu z posledních příležitostí i vzhledem ke zdravotním obtížím, když mu byla loni diagnostikována porucha autonomního nervového systému.
Německá obrana se bude nejvíc spoléhat na Moritze Seidera z Detroitu. Dá se očekávat, že na ledě dostane hodně prostoru. Ve Švýcarsku bude muset táhnout také ofenzivu, neboť Němcům budou citelně chybět Leon Draisaitl z Edmontonu, Tim Stützle z Ottawy nebo J. J. Peterka z Utahu. Seider v této sezoně vyprodukoval 60 bodů včetně 50 asistencí.
Český tým se bude zajisté opírat o hru Filipa Hronka a Romana Červenky. První jmenovaný bude základním pilířem defenzivních řad, který umí dobře podpořit také útok. Po odchodu Quinna Hughese se stal prvním bekem Vancouveru a vytvořil si osobní maximum v počtu získaných bodů (49), přičemž v klubovém bodování zaostal pouze za centrem Eliasem Petterssonem (51). Roman Červenka táhl Pardubice za extraligovým titulem. Na vynikající základní část (60 bodů) navázal v play-off a v honbě za vytouženým Masarykovým pohárem pro Dynamo přidal dalších 25 bodů. Čeká ho třináctý světový šampionát, čímž překoná dosavadní český rekord Davida Výborného.