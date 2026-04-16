Novým reprezentačním koučem se od příští sezony stane Zdeněk Moták, jeho asistentem bude Pavel Gross, brankáře bude mít na starosti Jaroslav Kameš. Nástupce hlavního trenéra Radima Rulíka zvolil výkonný výbor Českého hokeje. Moták s Grossem podepíšou příští týden dvouleté smlouvy.
Jedenašedesátiletý Moták dovedl v extralize ke dvěma titulům Třinec. V prosinci ale na střídačce Ocelářů předčasně skončil a v lednu byl jmenován koučem juniorské reprezentace. K dvacítce nyní budou zástupci svazu hledat nového hlavního trenéra.
O čtyři roky mladší Gross vedl poslední tři roky Spartu, z funkce byl odvolán v říjnu. Většinu trenérské kariéry působil v Německu, v sezoně 2018/2019 slavil titul na střídačce Mannheimu.
Rulík vede reprezentaci od roku 2023 a předloni s ní zvítězil na mistrovství světa v Praze a Ostravě. Svůj odchod oznámil před měsícem. Po sezoně mu skončí smlouva a Rulík se i se svými asistenty Markem Židlickým, Tomášem Plekancem a Ondřejem Pavelcem přesune do extraligového Kladna. Společně ještě povedou národní tým na květnovém světovém šampionátu ve Švýcarsku.