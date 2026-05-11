Trenér Radim Rulík nominoval na mistrovství světa ve Švýcarsku osm nováčků, ale i veterána Romana Červenku, jenž by měl opět plnit roli kapitána národního týmu jako na předchozích šampionátech. Reálnou sílu českého výběru ale ukážou až zápasy na turnaji, shodují se experti ČT sport Milan Antoš a Petr Hubáček.
Debut na světovém šampionátu si mohou připsat gólman Dominik Pavlát, obránci Marek Alscher, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a útočníci Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a Jan Mandát.
„Nechci říct, že byla překvapivá. Samozřejmě Radim Rulík řekl, že spousta hráčů odmítla nebo nepřijela po dlouhé sezoně. Takže to portfolio hráčů, ze kterého mohl vybírat, bylo menší než na jiných mistrovstvích světa. A i s ohledem na budoucnost ukázal na hráče, na které by loni neukázal,“ říká k nominaci Hubáček.
V minulosti však takové případy byly a většinou právě v olympijské sezoně, jako je tomu letos. „V historii českých výběrů bylo několik mistrovství světa, kam přijeli noví kluci, kteří se potom stali základním kamenem dalších mistrovství světa, což prakticky může být tento případ s ohledem na budoucnost,“ tvrdí Hubáček.
„Podle mě to není překvapivá nominace, že by tam bylo nějaké jméno a člověk by koukal. A naopak, že by byl opomenutý někdo, že tam musí stoprocentně jet a bylo by to jako blesk z čistého nebe. V podstatě dominance rychlosti, bruslení, bruslařské techniky na velkém hřišti, transferu na malém prostoru, souboje jeden na jednoho, to byly hlavní parametry, podle kterých se skládal celý tým,“ myslí si Hubáček.
Síla výběru se podle Antoše teprve ukáže. „Já neumím úplně odhadnout sílu mužstva. Jsou to vynikající hokejisté, které vidíme v extralize, pokud mluvíme o hráčích z Pardubic, Třince, Varů. Ale když se to poskládá dohromady, tak ani trenéři nejsou schopni říct, jak bude mužstvo silné, jak to bude vypadat, až narazí na Kanadu a na další mužstva. Takže odhad toho, jak to bude vypadat, je těžký,“ je přesvědčen.
„Ale na druhou stranu si pořád myslím, že když tam jsou základní hráči, kteří jsou (dlouhodobě) v nároďáku, jako je Roman Červenka, (Filip) Hronek, (Michal) Kempný a další, tak je to postavené tak, aby to tito kluci odehráli a mladí se něco přiučili. Nebude to úplně špatné, ale je těžké odhadnout, jak to nakonec skončí,“ tvrdí Antoš.
Sikora? Kovařčík a Melovský nabízí Rulíkovi víc
V hokejovém prostředí se zmiňuje například absence třineckého útočníka Petra Sikory. „Kdyby byl třeba jiný trenér, tak ukáže na Petra Sikoru na úkor někoho jiného. Ale zase, my si můžeme říct: ‚Já bych tam viděl toto jméno.‘ Ale srovnává se to s tím, kdo se nakonec vybral. To znamená: Petr Sikora, nebo Michal Kovařčík? Petr Sikora, nebo Matyáš Melovský?“ přemýšlí Hubáček.
„A člověk už to skládá dohromady z pozice trenéra, kam mu hráč zapadne, jakou variabilitu hry má vůči spoluhráčům, zda může hrát přesilovku a oslabení. To už jsou detaily, kdy si trenéři rozpitvávají jednotlivá jména. A prostě jim to tak vyšlo. Když řeknu ta dvě jména Melovský a Kovařčík, tak Rulíkovi a týmu nabídnou o něco víc než Petr Sikora. Proto je nominace taková,“ říká Hubáček.
Samostatnou kapitolou jsou brankáři. „To jsem zvědavý. Mně přijdou Josef Kořenář s Petrem Kváčou hodně podobní. Dominik Pavlát je trochu jiný, ale věkově je o dva roky mladší, to není nějaký velký rozdíl. Budeme čekat, jestli se opravdu objeví brankář z NHL. Jestli (trenéři) napíšou (na soupisku) všechny tři, anebo budou nějakým způsobem taktizovat, to se uvidí. Pro mě to jsou výborní gólmani, ale řekl bych, že je to hodně podobné, že tam není žádný výkyv, ať už výškový, nebo v tom stylu. Není tam velký rozdíl,“ tvrdí Antoš.
Ve hře je tak ještě varianta, že by tým posílil Daniel Vladař z Philadelphie, u nějž se čeká na výstupní prohlídku. „To by udělalo týmu úplně jiný parametr, pokud by měl brankáře z NHL, který má za sebou takovou historii. A v podstatě je dominantní jedničkou klubu a měl výborný závěr sezony. To by byla úplně jiná hodnota, pokud by byl takový brankář číslo jedna,“ podotýká Hubáček.
Oba experti se shodují, že před šampionátem není potřeba propadat negativním myšlenkám. „Šel bych do toho s optimismem a ukáže samotná základní skupina, těch prvních dvanáct dnů, na co si český tým může sáhnout,“ hodnotí Hubáček. „Já připomenu, že Finové vyhráli titul s hráči, kteří byli z finské ligy a kteří nebyli v závěrečných bojích play-off,“ doplňuje Antoš.
„Opravdu jde o skladbu týmu a jak je tým schopen zorientovat se v důležitých zápasech. Všechny hráče, kteří tam jsou, považuju za vynikající hokejisty. A když si vezmeme, že třeba Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák opravdu patří k tomu nejlepšímu, co v Evropě je, tak nemůžeme mít strach. Ale náraz na kanadsko-americkou realitu, ten bude tvrdý. Na to se musíme připravit. My, co hokej sledujeme, jsme tak trochu chtěli, aby tam kluci z AHL byli. Abychom viděli, jak to bude vypadat, jak jsou dobří, nebo ne. Teď to srovnání budeme mít,“ těší Antoše.