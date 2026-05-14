Český tým na startu MS: Červenka zase v jednom útoku s Blümelem a po 5 letech bez gólmana z NHL

Hokejová veřejnost si přála mladý výběr pro světový šampionát a také ho dostala. V národním týmu tkví talent, který bude vedený zkušeným lídrem Romanem Červenkou, který se chystá na 13. mistrovství světa. Otazník zatím zůstává v brankovišti. Jak vypadá možná sestava pro start turnaje? Přímý přenos prvního utkání sledujte v pátek od 19:30 na programu ČT sport a ČT sport Plus.
Po pěti letech s evropským triem. Kořenář jako jednička?
Nebývá to zvykem, ale letos přece jen český národní tým zahájí mistrovství světa se třemi brankáři z Evropy. Naposledy se tak stalo v roce 2021 v Lotyšsku. Neporovnávejme (nepřivolávejme) si záměrně i výsledek celého šampionátu, ten připomenu až na konci části o brankářích.
Do Fribourgu přicestovala trojice Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča, který je ale zatím mimo trenéry oznámenou soupisku. Pro brankáře Sparty Kořenáře to vypadá, že si po loňské roli pozorovatele v pozici třetího brankáře tentokrát zachytá. Mluví se také o pozici Pavláta, nováčka na velké akci. V národním týmu už je ale prověřený, stihl osm zápasů v reprezentaci.
„Takhle to letos vyšlo, že máme brankáře z Evropy. Vždy se snažíte, aby gólman odvedl co nejlepší práci v tom zápase a je úplně jedno, jestli je z NHL, nebo z Evropy. Kluci už vědí role dopředu. Máme na nějaké dva tři zápasy plán, kterého se budeme držet. Samozřejmě vždycky vám do toho může něco skočit, tak se to řeší ze dne na den,“ povídal trenér reprezentačních brankářů Ondřej Pavelec.
Pokud bychom posuzovali bilanci, tak Kořenář ji má v reprezentaci úctyhodnou – 11 utkání a 8 výher. Pavlát zase ve všech třech zápasech letos v Euro Hockey Tour přispěl k výhře. Kváča je z tria nejzkušenější, ovšem má pouze tři vítězství v národním týmu.
„Jsme od sebe věkově každý po roce, takže si máme co říct. Vyrůstali jsme tak nějak stejně a známe se z mládežnických reprezentací. S klukama je sranda, zdravě se hecujeme. Máme tady Xbox, takže na něm hrajeme, padají trošku ostřejší slova,“ smál se Kořenář.
Brankáři pro MS
Brankáři pro MS
Josef Kořenář (Sparta Praha)
- V sezoně v základní části: 24 zápasů / 15 výher / úspěšnost zákroků 90,7 %
- V sezoně v play-off: 12 zápasů / 7 výher / úspěšnost zákroků 93,6 %
- V národním týmu celkově: 11 zápasů / 8 výher
Dominik Pavlát (Ilves Tampere)
- V sezoně v základní části: 35 zápasů / 17 výher / úspěšnost zákroků 89,2 %
- V sezoně v play-off: 7 zápasů / 3 výhry / úspěšnost zákroků 88,8 %
- V národním týmu celkově: 8 zápasů / 6 výher
Zatím mimo soupisku: Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)
- V sezoně v základní části: 42 zápasů / 24 výher / úspěšnost zákroků 92,6 %
- V sezoně v play-off: 7 zápasů / 3 výhry / úspěšnost zákroků 92,8 %
- V národním týmu celkově: 11 zápasů / 3 výhry
A teď zpět na začátek tématu. V Rize v roce 2021 si zachytali Šimon Hrubec (6 utkání) a Roman Will (3 duely), shodou okolností byl v kádru také Petr Kváča jako zástupce Bílých Tygrů, jejich barvy hájí i nyní. Češi pod vedením Filipa Pešána vypadli ve čtvrtfinále po matném výkonu proti Finům, jimž podlehli 0:1.
A když se bavíme o evropském složení brankářské sestavy, nemusí to tak být do konce turnaje. V NHL stále ještě bojuje zlatý fantom z Prahy Lukáš Dostál (s Anaheimem ztrácí 2:3 v sérii 2. kola proti Vegas) a nový objev Montrealu Jakub Dobeš (série s Buffalem 2:2 na zápasy).
Lídr obrany Hronek a drajv mladých beků
Radim Rulík přislíbil, že vezme na šampionát mladý tým, dodržel to a mladý především v obraně. Hned čtyři beci spadají do kategorie do 23 let – Jiří Ticháček, Tomáš Cibulka, Marek Alscher a Tomáš Galvas. Trenér obránců Marek Židlický bude v reprezentaci obrušovat diamanty do budoucích let.
Cibulka si vysloužil dvouletou nováčkovskou smlouvu s Edmontonem, mohl by dostat dokonce pozici na přesilovce. Galvas má také o motivaci směrem k letošnímu draftu postaráno. Právě pro libereckého mladíka se jeví zatím podle tréninků pozice sedmého obránce, zřejmě si jej realizační tým vyzkouší pozvolna v konfrontaci s útočníky na vysoké úrovni MS.
Obranné dvojice pro MS
Obranné dvojice pro MS
Hronek – Kempný, Hájek – Cibulka, Alscher – Ticháček – T. Galvas, zatím mimo sestavu: Ščotka
První přesilovku a obranu by měl vést kdo jiný než Filip Hronek. Suverénně nejvytěžovanější hráč českého týmu na uplynulých olympijských hrách v Miláně – v průměru strávil na ledě lehce přes 25 minut. Hronek se stihl dát do pořádku po zranění z Českých her v duelu s Finskem, kdy jej atakoval obránce Sparty Mikael Seppälä. „Po zápase s Finskem jsem to neviděl moc dobře. Naštěstí se to dalo do kupy,“ řekla opora nejen reprezentace, ale i Vancouveru Canucks.
Osmadvacetiletý bek zatím trénoval ve dvojici s Michalem Kempným, který je ve 35 letech mezi beky nejstarší. Oba mohou být mentory pro mladší spoluhráče. „Když to půjde a kluci budou chtít, určitě jim poradím, pomůžu. Ale že bych je do něčeho tlačil, to zase ne,“ dodal Hronek.
Elitní útok? Vzpomínka na spolupráci z bronzového Finska
Jakmile kývl reprezentaci pro švýcarský šampionát, hned se začaly řešit následující dvě záležitosti. Přemluví Roman Červenka parťáka z Pardubic Lukáše Sedláka? A případně, kdo půjde k nim do elitní formace? Obojí je vyřešeno.
Sedlák je v dějišti připraven bojovat opět po boku zlatého extraligového kumpána. „Já měl svoji taktiku, jak ho přemluvit. Nebudu ji prozrazovat, kdyby to náhodou ještě někdy nastalo,“ usmíval se Červenka. A k pardubické dvojici naskočí člen organizace Bruins Matěj Blümel.
Hbitý útočník, který letos nasázel v součtu s play-off 23 branek v Providence, farmě Bostonu, si obnoví spolupráci s českou ikonou. S Červenkou odehrál první tři utkání na mistrovství světa ve Finsku v roce 2022. Po překvapivém nezdaru s Rakouskem (1:2 po nájezdech) k Červenkovi a Krejčímu přicestoval David Pastrňák, ale Blümelovi to do té doby v prvním útoku svědčilo.
Kromě první formace by se měl zařadit Blümel také do druhé přesilovkové formace, však už při čtvrtečním tréninku trénoval tečování nahazovaných puků do Tomáše Cibulky. V první přesilovce bude zase zajímavé sledovat Matyáše Melovského na pozici „bumpera“ mezi teď už pardubickým triem Červenka, Sedlák a nové příchozí Tomášek.
Útoky a přesilovkové formace pro MS
Útoky a přesilovkové formace pro MS
Blümel, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Voženílek – Kaut, Melovský, Kubalík – Beránek, Černoch, Chmelař.
První přesilovka:
Hronek
Červenka – Melovský – Tomášek
Sedlák
Druhá přesilovka:
Cibulka
Kubalík – Blümel – Kaut
Voženílek
Zajímavá formace z přípravy Chmelař – Melovský – Klapka se vyřazením útočníka Calgary Klapky těsně před šampionátem rozpadla, a tak člen organizace New Jersey trénuje po boku Martina Kauta a střelce Dominika Kubalíka. Trio Jakub Flek – David Tomášek – Daniel Voženílek se skvěle uvedlo především v dubnové sérii přípravných zápasů a pro MS je tohle složení jasná volba. Jaroslav Chmelař se pak přesunul ke karlovarské dvojici Beránek – Černoch.
Je jasné, že v útoku se bude nejvíce spoléhat na Červenku, kterého čeká už 13. světový šampionát. „Natěšení je možná ještě větší. Člověk nikdy neví, kdy to je naposled. Chuť po úspěchu pořád mám. Věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, může to dopadnout dobře. Je to jiné, než když jsem tady byl ve 22 letech ještě jako vyjukané ucho,“ dodal Červenka s úsměvem a vzpomněl na svůj první šampionát v roce 2009 shodou okolností také ve Švýcarsku.