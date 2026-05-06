MS v ČT: Přímé přenosy všech utkání, exkluzivní rozhovory i analýzy expertů

Česká televize jako již tradičně nabídne z hokejového mistrovství světa kompletní program. Všech 64 utkání odvysílají ČT sport a ČT sport Plus. Diváci se mohou těšit na podrobné zpravodajství, rozhovory přímo z místa dění i analýzy expertů.
„Mistrovství světa v hokeji je událost, která dlouhodobě spojuje celé Česko. Loňský šampionát zasáhl 5,5 milionu diváků a potvrdil nezastupitelnou roli veřejnoprávního média při vysílání velkých sportovních událostí. Právě dostupnost těchto přenosů pro širokou veřejnost vnímáme jako jednu z klíčových součástí naší služby divákům,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Zápasy mistrovství světa budou komentovat Robert Záruba, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal a Michal Dimitrov. Ve vysílání je doplní hokejoví experti ČT sport Milan Antoš, Petr Hubáček, David Pospíšil a Jan Procházka. Rozhovory s hráči a trenéry přímo z dějiště turnaje bude zajišťovat Darina Vymětalíková. Dalším reportérem na místě především pro digitální obsah bude Petr Musil. Studio na Kavčích horách bude řídit Jiří Hölzel, jeho součástí bude skupina stálých expertů i mimořádných hostů.
„Česká televize je dlouhodobě domovem českého hokeje. Vysílací práva na mistrovství světa máme až do roku 2034 a letos jsme prodloužili i spolupráci s Českým svazem ledního hokeje o pět let. Sportovní vysílání České televize, zejména program ČT sport, nabízí kompletní pokrytí reprezentačního hokeje. Diváci se mohou těšit i do budoucna nejen na seniorský světový šampionát, ale i na juniorská mistrovství světa, světové šampionáty žen, turnaje Evropské tour mužů i žen a další hokejové zážitky,“ řekl ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.
Všechny zápasy budou dostupné nejen na ČT sport, ale také prostřednictvím platformy ČT sport Plus, tedy na webu ctsport.cz, v mobilní aplikaci ČT sport, v HbbTV i v iVysílání. Web nabídne kromě výsledkového servisu a programu také krátká videa, sestřihy klíčových momentů, reakce hráčů a další obsah přímo ze stadionů ve Švýcarsku.
Fanoušci se mohou těšit na průběžné on-line zpravodajství z prostředí české reprezentace i ze zákulisí turnaje nebo podcasty s experty. Novinkou bude také speciální on-line verze AZ kvízu zaměřená na hokejovou tematiku.
Tým ČT sport pro MS v hokeji 2026
Fribourg: Robert Záruba, Milan Antoš, Darina Vymětalíková, Petr Musil
Curych: Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Komentátoři (Kavčí hory): Ondřej Zamazal, Michal Dimitrov
Studio (Kavčí hory): Jiří Hölzel a stálí experti David Pospíšil s Janem Procházkou
Podcasty: Tomáš Řanda