Střelecké trápení Češi prolomili pozdě. Do finále po jasné výhře postoupila Kanada

V základní skupině i ve čtvrtfinále to tam padá, jakmile však přijde semifinále a duel o medaile, českým hokejistům jakoby zvlhl střelecký prach. Nemilá tradice začala na mistrovství světa 2014, pokračovala na domácím šampionátu 2015 a reprezentaci se příliš nevedlo ani v Bratislavě. Na rozdíl od Minsku a Prahy se tentokrát alespoň jednou v této fázi prosadili. Tím, kdo černou sérii trvající 334 minut a 52 sekund uťal, byl Tomáš Zohorna, který využil chyby obránce Kanady a v 54. minutě propálil Matta Murrayho. Jenže tato branka přišla hodně pozdě. Stav už pouze kosmeticky upravila na 1:5. Do té doby to jinak bylo ze strany českého výběru střelecké trápení. Na branku sice vyslali více pokusů, poměr byl 41:30, jenže když už se reprezentanti dostali před dobře fungující obranu soupeře do vyložených pozic, selhali. A to se před brankářem Mattem Murrayem mohl ocitnout kdokoliv.

"Vytvořili jsme si šance, měli jsme tutovky, ale nedali jsme gól. Přijde mi, že v semifinále je to pořád stejné. Až doteď nám to tam padalo, ale dnes ne," řekl kapitán Jakub Voráček To tým ze Severní Ameriky si počínal před českou brankou suverénněji a s lehkostí a do české svatyně poslal hned pět kotoučů. "Kanaďané nás porazili našimi chybami. Ze všeho, co měli, dali gól. Otevřeli jsme jim předbrankový prostor, což jsme nechtěli," hodnotil kouč Říha. Vstříc finále nasměroval Kanadu už v 6. minutě skvěle hrající Mark Stone, jehož do nastavené hokejky trefil Troy Stecher a puk šťastně doklouzal za záda Patrika Bartošáka. Druhou ránu uštědřil reprezentaci 10 sekund po startu druhé části Darnell Nurse, který se prosadil po šikovném obkroužení české branky a v 26. minutě rozsvítil červené světlo také Pierre-Luc Dubois, jenž využil přihrávku skrz brankoviště a zasunul puk do prázdné klece. "Třetí branka byla zlomem, kdy jsme zase udělali obrovskou chybu," uznal Říha. V ten moment Češi změnili muže mezi třemi tyčemi a Bartošáka vystřídal Pavel Francouz, jenž předvedl několik dobrých zákroků, ale ani on bez inkasované branky neodešel. V závěrečné části ho ve 47. minutě překonal po dobré zpětné přihrávce Kyle Turris a v 53. minutě do rozvrácené obrany najel Thomas Chabot a trefil se do šibenice. "Střídáním brankářů jsme chtěli dát týmu impulz. Ale nepovedlo se," konstatoval Říha. Kanada navíc všechny své góly nasázela při plném počtu hráčů na ledě. V početní výhodě hrála jen 16 sekund. To český výběr hrál přesilovou hru hned třikrát, ani jedna však k překonání Murrayho nevedla.

Kanaďan Mark Stone se raduje z gólu v české síti zdroj: REUTERS autor: David W Cerny

O dobře chytajícím brankáři Pittsburghu se tak bude zdát hned několika českým reprezentantům. Těžké spaní bude mít zejména Ondřej Palát, který v první třetině neuspěl šikovnou tečí a ani v druhé části, kdy se dostal za obranu, jenže jeho blafák skončil mimo tři tyče. Tutovku ale nedávali ani další. Jiskru naděje mohli v samotném závěru druhé třetiny vykřesat Michal Řepík, který ve výborné pozici pálil pouze do Murrayho, či navrátilec do sestavy Jakub Vrána, jemuž v klíčový moment sjel puk z čepele. V závěrečné části měl nejblíže ke gólu Tomáš Zohorna, který se vřítil do obrany, jenže Murray se roztáhl přes celou bránu a samostatný nájezd skvěle vychytal. Český útočník nakonec jako jediný reprezentant uspěl. Na postup to ale nestačilo. "Úplně nás nepřehrávali, ale vyhráli zaslouženě. My jsme nehráli tolik pospolu, u gólů jsme udělali nějaké chyby. Oni jsou šikovní hráči a nepotřebují tolik šancí. Musíme se z toho oklepat. Teď to bude chvíli bolet, ale přijeli jsme pro medaili a pořád máme šanci ji získat. Rusko má sice trochu více času na regeneraci, ale musíme se na to dobře připravit. Chceme medaili," dodal Řepík. Kanada si zahraje o zlato počtvrté za posledních pět šampionátů. V letech 2015 a 2016 zvítězila, její útok na zlatý hattrick pak zhatili ve finále MS 2017 Švédové. Loni v Dánsku byli zástupci kolébky hokeje čtvrtí.

ČR - Kanada 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Branky a nahrávky: 54. T. Zohorna (Kolář) - 6. Stone (Stecher), 21. Nurse (Couturier), 26. Dubois (Marchessault, Stone), 47. Turris (Mantha), 53. Chabot (Henrique, Strome). Rozhodčí: Tufts (USA), Kaukokari - Sormunen (oba Fin.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 9085. ČR: Bartošák (26. Francouz) - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský - J. Voráček, Simon, Frolík - Palát, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, H. Zohorna - J. Vrána. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek. Kanada: Murray - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Fabbro, Theodore, Myers - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Strome, Henrique - od 41. navíc Jost. Trenéři: Alain Vigneault, Kirk Muller a Lindy Ruff.