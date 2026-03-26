Postoupíme, věří bývalí trenéři národního týmu před baráží

Dva kroky zbývají fotbalové reprezentaci k postupu na letošní mistrovství světa. Když nevyjde hned ten první, ve čtvrtek s Irskem, nebude už ten druhý v úterý s lepším z dvojice Dánsko – Severní Makedonie, ale jen přátelák. Ovšem bývalý reprezentační trenéři jsou přesvědčení, že nejen v úterý na Spartě bude o co hrát, ale že Česko na šampionát do zámoří postoupí. „Uvidíte, že postoupíme, jsem o tom přesvědčený,“ tvrdí Karel Jarolím.
Ti nejlepší tu jsou
Všichni tři oslovení bývalí vládci reprezentačního celku, vedle Jarolíma, ještě Pavel Vrba a Petr Rada, vidí současný výběr v nejsilnějším složení. I když...
„Hložan, který je zraněný, i Černý, který se do výběru nevešel, by normálně hráli v základu, ale jsou tam hráči, kteří je dokáží nahradit,“ tvrdí Vrba.
Jarolím vysvětluje, že každý trenér si samozřejmě vybírá tým podle svých představ. „Věřím, že Míra Koubek vybral správné typy. U Černého třeba viděl nedostatky v týmovém pojetí. Do toho se pouštět nechci. A nemyslím si, že by Černý byl klíčovou postavou. Míra ví, co dělá,“ dodal.
Rada se nad neúčastí tvořivého fotbalisty zamyslel víc. „Černý se tam trenérovi nehodil – je to jeho rozhodnutí, typologicky mu neseděl. Ale fotbalista je to dobrý a hraje v Turecku, v týmu, který je v top trojce. A hlavně hraje – to je pro mě nejdůležitější. Ale jinak jsou určitě vybraní ti nejlepší,“ tvrdí bývalý reprezentant, jehož jméno jako hráče i trenéra je spojeno hlavně s Duklou.
Žádná útočná smršť se nečeká
Hurá do útoku to asi v Edenu nebude. „Takovéhle zápasy většinou nejsou moc líbivé, ale rozhodují o postupu na mistrovství. Chyby, které uděláte, se už dají jen těžko napravit. Jsou to zápasy pravdy, protože postoupí jen jeden. Takže čekám, že to bude hodně taktické. Tady se počítá hlavně výsledek, ale k tomu je třeba hrát dobře,“ tvrdí Vrba, který před lety nastartoval báječnou plzeňskou fotbalovou jízdu.
Jarolím čeká těžkou dřinu s vítězným koncem. „Do obrany nemůžeme nic podcenit, ale podle mě máme sílu dostat Iry pod tlak a ty góly dáme ze hry nebo ze standardek,“ věří legenda Slavie.
„Bude to opatrné, dost o hlavách. A ti kluci by to měli dát,“ zamýšlí se Rada, ale hned upozorňuje na sílu soupeře. „Třeba Parrot je hodně šikovný, ale když ho porovnám se Schickem nebo Chorým, tak mají kvalitu stejnou, ne-li vyšší. Bude to těžké, ale věřím, že je porazíme. Hráči jsou nabuzení. Souček se znovu rozehrál, Coufal je jeden z nejlepších hráčů v Německu, Šulc je po zranění zpátky a zdá se být v pohodě. Kvalitu máme,“ vyjmenovává chlapík, který si zahrál Bundesligu i zámořskou MLS.
Favorit a domácí prostředí
Všichni vidí jako velké plus, že český celek odehraje případné oba zápasy v domácím prostředí v Praze na stadionech Slavie a Sparty.
Irský fotbal je podle Vrby pro soupeře hodně nepříjemný. „Jsou to fotbalisti z britských ostrovů. Někteří hrají pravidelně Premier League, takže rozhodně nic snadného nečekám. Ale to, že hrajeme oba zápasy doma, je velká výhoda. Nemusíte cestovat, fanoušci nás podrží. I když vztahy s nimi národní tým neměl v poslední době úplně ideální. Věřím, že si uvědomí, že všichni chtějí jedno: postoupit. Proto by se mělo všechno smazat a domácí prostředí by mělo být skutečně domácí,“ vysvětluje Vrba, který je už delší dobu bez angažmá a tvrdí, že je takhle spokojený.
Jarolím se také nevrací k nedávným problémům mezi příznivci a národním celkem. „Věřím, že fanoušci budou velká pomoc,“ říká jasně.
Ani Rada si nemyslí, že to bude procházka růžovou zahradou, ale doma zůstaneme pány. „Irové, jako všichni z Anglie do toho vždycky dají srdce. Jak je znám, budou cedit krev. Ale věřím, že naši taky. Jsme favorit. Vidím to tak 60:40 pro nás. Irové cítí šanci. Porazili Portugalsko, ale myslím, že to už mělo jistý postup... Hrajeme dvakrát doma a to je velká výhoda. Dovedu si představit, že atmosféra na Slavii bude fantastická,“ dodává přesvědčeně muž, který po minulé sezoně skončil v Dukle, zachránil ji v první lize, a nyní je bez dalšího angažmá.
Doma v klidu. Na Slavii u praporku?
Kde budou bývalí trenéři reprezentace čtvrteční utkání sledovat? „Nikdo ze svazu mi nevolal. Možná je to i moje chyba, že jsem nikomu nevolal já, ale nejspíš se budu dívat v televizi,“ říká Vrba, kde bude zápas sledovat.
Podobně to bude mít i Rada. „Já tam nebudu, podívám se doma, tam na to mám klid. I když si můžeme lístky objednat na svazu,“ vysvětluje. Přitom se mu ale vybavila situace, jak nedávno sledoval na Slavii kvalifikační zápas českého celku s Chorvatskem. „Taky jsme na ten zápas dostali lístky od svazu. Jenže kam? K rohovému praporku. Hned ve druhé řadě tam pak seděli dva naši vicemistři Evropy z Anglie. Myslím, že na ně i pršelo. Já jsem pak měl místo jen o trošku lepší,“ vzpomíná věčný bouřlivák na pro FAČR ne moc lichotivou situaci. Ale věří, že i v tomhle budou brzy lepší časy.
„Teď je tam člověk, který byl dvacet let v Juventusu, tak určitě ví, jak to chodí,“ myslí na manažera reprezentace Pavla Nedvěda. „Tady ještě nikdo nepochopil, jak je to nedůstojné. Nedovedu si představit, že by to udělali svým bývalým reprezentantům třeba v Německu nebo v jiných velkých fotbalových zemích. Nad tím by se měl někdo zamyslet. Vždyť ty bývalé hvězdy jsou reklama pro náš fotbal i pro sponzory,“ dodává Rada.
„Tak to je ostuda,“ reaguje na Radova slova Jarolím, který se na Slavii, mezi jejíž legendy patří, nejspíš ve čtvrtek na zápas s Irskem podívá osobně. „Ale já si to zařizuji radši po vlastní ose,“ říká s hořkým úsměvem.