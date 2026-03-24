Irové vyrazili do Prahy s dvoudenním předstihem, Češi měli v Edenu uzavřený trénink

Netradičně už dva dny před zápasem přicestuje reprezentace Irska do Prahy k semifinále play-off o mistrovství světa proti českému týmu. Výběr islandského trenéra Heimira Hallgrímssona si ještě před odletem zatrénoval v domácím prostředí. Všichni hráči v nominaci jsou zdravotně v pořádku. Češi poněkud nezvykle absolvovali dva dny před zápasem uzavřený trénink už na hlavním stadionu v Edenu, kde se utkání uskuteční. Přímý přenos předzápasové tiskové konference českého týmu sledujte ve středu od 14:45 na ČT sport Plus.
Irové kolem poledne absolvovali tréninkovou jednotku v deštivém počasí a odpoledne vyrazili na letiště. Vzhledem k důležitosti baráže zvolili dřívější odjezd do Prahy, obvykle týmy cestují k venkovním duelům až den předem.
Ve středu netradičně už v 10:00 bude mít Hallgrímsson tiskovou konferenci v Edenu, přímý přenos můžete sledovat na ČT sport Plus. O hodinu později mužstvo v dějišti utkání absolvuje tradiční předzápasový trénink.
„Kluci jsou v dobré kondici. Tréninky mají výbornou úroveň, všichni se chtějí dostat do sestavy. Atmosféra je skvělá, připomíná mi to, jako bychom se chystali na finále poháru,“ citovala asistenta trenéra Johna O'Sheu irská média, která si zároveň rozsáhle všímají čerstvé korupční aféry v českém fotbale.
Ostrované jsou stejně jako soupeř dva zápasy od postupu na světový šampionát. Pokud by ve čtvrtek v Edenu proti výběru trenéra Miroslava Koubka uspěli, zahráli by si ve finále o účast na mistrovství proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.
Irové chtějí navázat na povedený konec kvalifikační skupiny a nečekaná listopadová vítězství nad Portugalskem a v Maďarsku.
„Museli jsme si tu výhru v Maďarsku znovu připomenout a hlavní trenér to na schůzce s hráči hned udělal. Je to o sebevědomí, které ve vás vyvolávají vzpomínky na vítězství nad dobrým soupeřem. Musíme se ale zároveň posunout vpřed. V Praze nás čeká další těžký soupeř, proti kterému ale můžeme uspět,“ doplnil O'Shea, bývalý reprezentační obránce.
Český tým se v kompletním složení druhým dnem chystal v Praze na čtvrteční utkání. Svěřenci nového reprezentačního kouče Koubka si poměrně netradičně už dva dny před utkáním zatrénovali na hlavním stadionu v Edenu, obvykle se během srazu připravují na hřišti areálu na Strahově. Trénink byl uzavřený i pro média, hráči již nacvičovali konkrétní taktické varianty směrem k zápasu.