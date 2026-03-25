Tisková konference Česka před baráží o MS 2026

Už ve čtvrtek rozehraje česká reprezentace pod vedením trenéra Miroslava Koubka play-off kvalifikace o mistrovství světa 2026. V semifinále se v Edenu střetne s Irskem a vítěz narazí ve finále baráže na lepšího z dvojice Dánsko – Severní Makedonie. Přímý přenos tiskové konference před úvodním duelem sledujte na ČT sport Plus.
Český tým bude usilovat o teprve druhý postup na světový šampionát v samostatné historii, mezi elitou se představil jen v roce 2006 v Německu. Play-off o MS si reprezentace zahraje počtvrté. Uspěla jen v listopadu 2005 proti Norsku, kdy se baráž hrála ještě dřívějším systémem na jeden dvojzápas. Naposledy před čtyřmi lety vypadla v semifinále play-off ve Švédsku po porážce 0:1 po prodloužení.
Mužstvo má na šampionát dovést čtyřiasedmdesátiletý kouč Koubek, který v minulosti již dělal u reprezentace asistenta. Do září ještě trenér Viktorie Plzeň na lavičce národního celku v prosinci nahradil Ivana Haška, který byl odvolán po říjnové porážce 1:2 na Faerských ostrovech.