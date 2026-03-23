Fotbalovou reprezentaci povede do boje o MS jako kapitán Krejčí

Otázka, kdo se stane kapitánem fotbalové reprezentace, má odpověď. Nový kouč týmu Miroslav Koubek dal před nadcházejícím play-off o postup na mistrovství světa důvěru Ladislavu Krejčímu z Wolverhamptonu.
Šestadvacetiletý obránce převzal pásku po Tomáši Součkovi, který v týmu jako jedna z opor zůstává.
Krejčí byl v minulosti kapitánem už ve Spartě. Reprezentaci povede ve čtvrtek v pražském Edenu do semifinále play-off o mistrovství světa proti Irsku. V případě úspěchu si ve finále baráže rovněž doma na Letné zahraje český tým 31. března o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.
Pozice kapitána národního celku se řešila od posledního utkání v listopadu proti Gibraltaru. Vedení Fotbalové asociace ČR potrestalo Součka odebráním pásky oficiálně na jeden zápas za chování mužstva, které po výhře 6:0 v Olomouci nešlo na tradiční děkovačku ke kotli nejvěrnějších fanoušků.
Změna by ale nakonec měla být trvalejší, naznačil v minulém týdnu na tiskové konferenci k nominaci nový kouč Koubek. „Jestli to bude na delší dobu? Asi jo. Měnit kapitána po jednom zápase jako fusekle, to není úplně optimální. Delší doba znamená více zápasů,“ prohlásil Koubek.
Krejčí byl od začátku jedním z těch, o kterých se v souvislosti s kapitánskou páskou spekulovalo. Odchovanec Zbrojovky Brno vyniká vůdčími schopnostmi. Ukázal je ve Spartě, kterou před odchodem do zahraničí v sezonách 2022/23 a 2023/24 dovedl k ligovým titulům. Do reprezentace se na baráž téměř po pěti letech vrátil někdejší kapitán Vladimír Darida, pásku nicméně zkušený záložník znovu nenavlékne.
Krejčí v létě zamířil z Girony na hostování s opcí do Wolverhamptonu a v posledním týmu anglické ligy se ihned zařadil mezi lídry. V reprezentačním áčku debutoval před čtyřmi lety v baráži o světový šampionát, od té doby posbíral za národní celek 23 startů a dal tři branky.