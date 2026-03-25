Česko je nečitelné. Soustředíme se na sebe, říká trenér Irů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Irský trenér Heimir Hallgrímsson má před sebou podobně jako jeho český protějšek Miroslav Koubek náročné dny. Hallgrímsson připustil, že český tým je pro něj v současnosti nečitelný. Chce se ale soustředit především na výkon svého mužstva.

Koubka čeká v Edenu premiéra na lavičce české reprezentace. „Těžko říct, jak budou Češi pod novým trenérem vypadat. Víme, jaký fotbal hrál ve svém předchozím působišti v klubu a že vyznává jiné rozestavení než jeho předchůdce. Jestli si to přenese i do reprezentace, to teprve uvidíme. Takže jsme to s konkrétní přípravou na soupeře nepřeháněli, chceme se soustředit hlavně na sebe,“ řekl Hallgrímsson.

Účastníci baráže jsou dvě utkání od postupu na letní šampionát v USA, Mexiku a Kanadě. Vítěz zápasu mezi Českem a Irskem se ve finále play-off utká s lepším z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.

Hraje se na jeden zápas, za nerozhodného stavu následuje prodloužení a případně penaltový rozstřel. V něm by se irské mužstvo mohlo opřít o brankáře Caoimhína Kellehera. Gólman Brentfordu podle statistik serveru Transfermarkt.com od začátku sezony 2024/25 chytil sedm pokutových kopů z 15.

„Caoimhín neustále dokazuje, že na penalty je jedním z nejlepších na světě. To nám samozřejmě dodává sebevědomí, navíc máme i dobré exekutory. O rozstřelu ale nemluvíme více, než je nutné. Trénink je stejně něco jiného než zápas, v tomhle mají hráči volnost,“ uvedl Hallgrímsson.

Osmapadesátiletý Islanďan spoléhá na dobrou formu svého týmu. Irové zakončili kvalifikaci třemi vítězstvími, po Arménii zdolali i Portugalsko a na závěr uspěli v Maďarsku. „Čeká nás velký zápas, jaký chce hrát každý fotbalista. Všichni jsou zdraví a připravení. Musíme se soustředit na náš cíl a navázat na výsledky z posledních utkání,“ dodal Hallgrímsson.

