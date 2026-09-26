Fotbal

Nová éra reprezentace pod Deniou začíná. Češi vyzvou v Lize národů Chorvaty

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před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport, transfermarkt.com

Ostrý start čeká českou reprezentaci pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Národní tým narazí v úvodu elitní divize A Ligy národů na Chorvatsko, které povolalo také dlouholetého kapitána Luku Modriče. Přímý přenos s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 19:30.

Češi po šesti vzájemných duelech stále čekají na premiérovou výhru proti Chorvatům. Loni na sebe narazili ve dvou zápasech kvalifikace na mistrovství světa. Zatímco před rokem v červnu utrpěl český tým v Osijeku debakl 1:5, v Edenu dokázal uhrát bezbrankovou remízu. Národní mužstvo se i v sobotu pokusí potvrdit úspěšnou bilanci doma, kde od září 2022 již 19 utkání po sobě nenašlo přemožitele.

„Samozřejmě bychom se chtěli udržet v elitní divizi, ale musíme jít krok za krokem. Naším nejbližší cílem je pokusit se zvítězit nad Chorvatskem. To bude samozřejmě velmi těžké, soupeř má výborný tým. Podle výsledku a výkonu hráčů se pak budeme rozhodovat dál,“ řekl Denia, první trenér u tuzemské reprezentace, který není československého původu.

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Liga národů začíná svůj pátý ročník a národní mužstvo se podruhé představí v nejlepší divizi, do níž prošlo předloni díky triumfu ve skupině B1 ještě pod trenérem Ivanem Haškem. Při minulé účasti mezi elitou před čtyřmi lety tým ihned znovu sestoupil.

Český celek má ve skupině A3 vedle Chorvatska za soupeře dva ze tří medailistů z letního světového šampionátu v Americe. V úterý rovněž v pražském Edenu přivítá bronzový tým z posledního mistrovství Anglii, na jejíž půdě podzimní sraz 6. října zakončí. Mezitím se ještě představí na hřišti čerstvých mistrů světa ze Španělska.

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Chorvaté? Největší šance na body, myslí si Lingr

Oba celky čeká úvodní duel v sezoně a od letního mistrovství světa. Český tým chce napravit dojem po nepovedeném vystoupení na turnaji, kde ve třech zápasech skupiny získal po dvou porážkách a remíze jediný bod.

Chorvaté na šampionátu v Americe prošli do vyřazovací fáze, v níž hned na úvod smolně vypadli s Portugalskem. I balkánský celek udělal trenérskou změnu, po konci kouče Zlatka Daliče se na lavičku vrátil Slaven Bilič.

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„Stoprocentně to vnímáme tak, že s Chorvatskem je asi největší šance na body. Od začátku srazu k tomu tak přistupujeme,“ řekl ofenzivní záložník Ondřej Lingr, který za reprezentaci naposledy nastoupil shodou okolností právě loni proti Chorvatům.

„Podobné to asi nebude. Kvalitu mají Chorvati pořád stejnou, ale taky vyměnili trenéra. Hrajeme proti skvělé zemi, skvělým fotbalistům. Máme nový trenérský tým i celý tým, myslím, že nemáme co ztratit. Budeme chtít bodovat a podat skvělý výkon,“ doplnil Lingr.

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Česko naskočí do Ligy národů s obměněným kádrem. Po světovém šampionátu ukončili reprezentační kariéru někteří zkušenější hráči včetně nejlepšího střelce Patrika Schicka. Denia řešil řadu omluvenek, na začátku srazu musel ze zdravotních důvodů udělat sedm změn v původní nominaci a v kádru má stejný počet nováčků. K dispozici by měl být i kapitán Ladislav Krejčí.

Statistiky Ladislava Krejčího v české reprezentaci
Zdroj: Opta/Transfermarkt/Reuters

Chorvaté zatím v Lize národů pokaždé startovali v elitní divizi. V sezoně 2022/2023 skončili druzí, minule vypadli ve čtvrtfinále. V týmu i po světovém šampionátu zůstala hlavní hvězda, jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče za rok 2018 a tvořivý záložník Modrič. V Biličově výběru figuruje i bývalý útočník pražské Slavie Petar Musa, který může nastoupit na svém někdejším domovském stadionu v Edenu.

Statistiky Luky Modriče v chorvatské reprezentaci
Zdroj: Opta/Transfermarkt/Reuters

„Zápas s Čechy nemůžeme podcenit, protože na tomto utkání závisí celý náš plán. Je to první zápas a fanoušci očekávají výhru. Víme, že to bude těžké, náš poslední zápas v Praze skončil 0:0,“ připomněl Bilič.

Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník je propojen s kvalifikací o mistrovství Evropy v roce 2028. V divizi A vždy první dva týmy projdou do čtvrtfinále, nejhorší celky přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play-off proti druhým z úrovně B.

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