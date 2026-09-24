Absence v nominaci mě zamrzela, ale o to víc jsem teď natěšený, přiznal Sejk

Václav Sejk věří, že by mu mohl sedět styl nového kouče fotbalové reprezentace Santiho Denii. Útočník Sigmy očekává na hřišti podobné úkoly jako v Olomouci. Přímé přenosy zápasů českého týmu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Denia musel oproti původní nominaci udělat už sedm změn. Jedním z dodatečně povolaných hráčů je i Sejk, jenž má na kontě jeden start za reprezentační A-tým.
„Byl jsem čtyři roky v jednadvacítce a jsem dost ambiciózní, takže při každé nominaci mě trochu zamrzelo, že tam nejsem. Člověk na to byl nějakých sedm osm let zvyklý, být pořád v nějaké nominaci. Zamrzelo mě to i tentokrát, ale o to víc jsem teď natěšený a připravený,“ řekl Sejk.
Bývalý kapitán reprezentace do 21 let má z trenéra Denii dobrý pocit. Po prvních trénincích a pohovorech vidí v jeho fotbalové filozofii podobnosti s tím, co hraje olomoucká Sigma, kde hlavnímu trenérovi Pavlu Hapalovi pomáhá mimo jiné portugalský asistent Jaime Monroy.
„Mohlo by to být podobné jako v klubu, kde mi nový styl sedí a mám teď důvěru. Navíc máme portugalského asistenta, který působil třeba v Barceloně. Měl bych se zapojovat i do kombinace, ale především natahovat obranu a dostávat se za ni. Myslím, že to je jedna z mých předností,“ uvedl Sejk.
„Trenéři všem ukázali sestřih videí, co se jim líbí a co čekají i tady. Asi budeme chtít hrát už odzadu, snažit se o kombinační fotbal. S trenérem jsme probrali i minulou jednadvacítku, kde jsme spolu hráli, pokecali jsme o tom. Musím říct, že to bylo dost příjemné,“ popsal pohovor s Deniou, jenž trénoval španělský výběr do 21 let mezi lety 2022 až 2025.
Sejk v nominaci nahradil zraněného slávistu Tomáše Chorého. Místo v útoku se pro něj uvolnilo i díky tomu, že kanonýr Leverkusenu Patrik Schick po letním mistrovství světa ukončil kariéru.
„Je to konkurent, ale je to obrovská škoda pro celé Česko. Když si vezmeme jeho kariéru a kolik dává gólů, je to formát světového útočníka. V Česku mu nikdy nebylo dodáno takového kreditu jako v zahraničí,“ podotkl odchovanec Sparty, který si vyzkoušel i angažmá v Nizozemsku, Portugalsku nebo Polsku.
Český tým v rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvuje čtyři zápasy, čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 rozehraje v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Následně přivítá Anglii, na jejíž půdě 6. října celý sraz zakončí. Mezitím se představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa. Všechny přímé přenosy uvidíte na ČT sport a ČT sport Plus.