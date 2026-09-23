Fotbal

Deniova nominace je jako ementál, vypadl z ní už i Ryneš


23. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK

Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat již sedmou vynucenou změnu v nominaci na nadcházející čtyři zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górniku Zabrze. Přímé přenosy utkání odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.

Denia už v pondělí na srazu musel oželet šest hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru vypadlo hned pět ze sedmi povolaných slávistů – obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý. Zranění nepustí do hry ani plzeňského záložníka Denise Višinského.

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Rynešova absence jen prohloubila velké problémy na postu levého obránce. První volbou by na této pozici nejspíš byl Jurásek, kterého však Denia kvůli zranění rovněž nebude moci využít. Další levý obránce Jaroslav Zelený ze Sparty po letním mistrovství světa v Americe ukončil reprezentační kariéru.

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Zmrzlý bude na nadcházející čtyři zápasy jediným čistě levým bekem. Sedmadvacetiletý obránce Górniku Zabrze má dosud za reprezentační „áčko“ na kontě jen dva starty, ten druhý absolvoval předloni v říjnu. V Deniově nominaci se sejde s klubovým spoluhráčem, pravým bekem Michalem Sáčkem.

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Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska.

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