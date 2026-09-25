Kapitánem české reprezentace zůstává Krejčí. Tým bude skvělý, věří Denia

Národní tým dál povede z pozice kapitána Ladislav Krejčí. Obránce nosí pásku v české reprezentaci od března a zůstane mu také pod vedením nového trenéra Santiho Denii. Krejčí by měl být zároveň k dispozici pro utkání Ligy národů proti Chorvatsku. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v sobotu od 19:30.
Krejčí vede reprezentaci jako kapitán od play-off o postup na mistrovství světa, kdy ho do této role obsadil tehdejší nový kouč Miroslav Koubek. Obránce anglického Wolverhamptonu převzal pásku po záložníkovi Tomáši Součkovi. V roli kapitána ho podle očekávání ponechal i trenér Denia, jenž po šampionátu na lavičce mužstva nahradil Koubka.
„Bylo to moje rozhodnutí. Rozhodl jsem se, že Láďa bude dál kapitánem, a pak s tím také souhlasili všichni v (české) asociaci, (generální manažer reprezentací) Pavel (Nedvěd) a všichni hráči,“ prohlásil Denia.
Krejčí má dosud v reprezentačním „áčku“ na kontě 30 startů a šest branek. „Hledíme do budoucna, myslím, že (Láďa) je nejlepší ukázkou pro příští generaci. Je vynikající hráč, ale i skvělý lídr pro tým a také skvělý v šatně. To je pro mě jako pro trenéra nejdůležitější,“ doplnil rodák z Albacete.
Krejčí kvůli drobným potížím s lýtkem vynechal za Wolverhampton víkendový zápas druhé anglické ligy. V úvodu reprezentačního srazu netrénoval naplno, ale v pátek už se s týmem připravoval. „Měl jsem menší komplikace. Musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze. Měl jsem lehké přetížení, cítil jsem ho i tady. Ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře,“ řekl Krejčí.
Budeme hrát jako jeden tým, tvrdí Denia
Trenér Denia se v pondělí poprvé sešel s novým týmem a v Praze se ho snažil co nejlépe nachystat na vstup do Ligy národů. „Museli jsme kvůli zranění řešit nějaké problémy a změny v nominaci, ale máme 26 hráčů, kteří jsou připraveni se bít a dát tomuto projektu všechno. Jsme nadšení, odhodlaní, těšíme se. Tým bude skvělý, věříme mu. Mám z něj velkou radost, je to skvělá sestava hráčů,“ řekl.
O základní sestavě na úvodní zápas se na tiskové konferenci příliš bavit nechtěl. V minulých dnech měl lehké potíže kromě Krejčího také ofenzivní záložník Pavel Šulc. „Musíme to probrat s lékaři, musíme probrat všechny hráče a podle toho se rozhodneme. Uvidíme, kdo bude hrát. Dnes večer se rozhodneme, dnes to od nás uslyší hráči,“ prohlásil Denia.
Věří, že se tým oproti nepovedenému vystoupení na mistrovství světa posune. „Budeme hrát jako jeden tým, ne jako sólisti. Musíme jako tým bránit i útočit. Samozřejmě chceme být hodně na míči, mít kontrolu nad hrou. Také musíme zvládat detaily. Chceme tým prostě zlepšit. Hráči jsou velmi motivovaní, půjdou do toho ne na 100, ale na 120 procent,“ uvedl Denia.
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