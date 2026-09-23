Čtyři zápasy za jedenáct dnů, silní soupeři, nový kouč a k tomu poprvé ze zahraniční. Santiho Deniu čeká premiéra na lavičce české reprezentace v Lize národů a hned v její nejsilnější skupině proti Chorvatsku, Španělsku a dvakrát s Anglií. Španělovi předchůdci u reprezentace Petr Rada, Ivan Hašek i Jozef Chovanec věří, že nějaké body reprezentace uhraje a jsou plni očekávání, jaký fotbal bude chtít nový kouč hrát.
Jak vidíte pozici španělského kouče, který hned po nástupu povede národní tým proti jasným favoritům – Chorvatsku, Anglii a Španělsku?
Petr Rada, bývalý reprezentant a rekordman mezi trenéry v počtu odkoučovaných ligových zápasů: Soupeři jsou těžcí, ale trenér to má takhle lehčí. Když se to nepodaří, nikdo do něho nepůjde, je to cizinec. A ti to u nás mají snazší, jako třeba Priske. Venku určitě mají jako součást trenérských kurzů i komunikaci, protože to umějí fantasticky. I když se jim nedaří, tak to umějí omluvit. V tom by to mohl mít španělský trenér lehčí, ale myslím si, že má ligu zmáklou, když ví třeba o Radostovi. Spousta fanoušků je na něho zvědavá, je to poprvé, co máme u repre zahraničního trenéra, a držím mu palce. A kdyby ten start nedopadl, tak to pro něj nebude hned takový problém, než kdyby neuspěli třeba proti outsiderovi.
Ivan Hašek, bývalý reprezentant, který dokonce šéfoval českému fotbalu: Pro hráče je lepší hrát se soupeři, kteří nás teď čekají, protože je to posune dál. Pro trenéra je to určitě těžší, ale bylo třeba přinést nový impuls pro tým a až budoucnost ukáže, jestli je to dobré řešení nebo ne. A když jsem v zahraničí trénoval já, tak si myslím, že jsem to měl daleko těžší, než to mají zahraniční koučové u nás. Tady je to trošku obráceně. Ale je to asi dané tím, kdo tahá za nitky, takže si nemyslím, že by to bylo nějak systematické.
Jozef Chovanec, bývalý reprezentant a později trenér: Je to úplně jedno, jestli začíná proti favoritům nebo outsiderům. Ale kdybychom hráli s Maltou a ztratili, tak ho všichni budou kritizovat. Já věřím, že už nemůžeme dostat český fotbal níž než jsme ho viděli na mistrovství světa. Když se dívám na zahraniční trenéry, kteří tady působí, tak to nemají úplně těžké. Já když jsem trénoval v zahraničí, tak jsem to měl daleko složitější a byl jsem pod větším tlakem. U nás to tak ale nebývá.
Kolik čekáte, že uděláme v nadcházejících čtyřech zápasech bodů?
Rada: Myslím, že jsem schopní s Chorvatskem vyhrát. Když dostanou první gól, jejich mentalita je taková, že už se nemusejí chytit. Doma bychom je mohli porazit. S Anglií to bude ještě těžší, ale taky jsme ji dokázali doma porazit, no, a Španělsko je mistr světa...
Hašek: Já si myslím, že doma neprohrajeme. Neprohráli jsme tu dvacet zápasů, neprohrajeme ani další. Doma jsme silní, publikum pomůže. Venku to bude horší. Tam si myslím, že budeme trošičku ztrácet.
Chovanec: Chtěli jsme hrát skupinu A a hrajeme ji, tak bychom měli hrát odvážně, nebát se. Minimálně šest sedm bodů uhrajeme. Jen mi tady chybí větší reklama na ten fotbal. I při mistrovství světa mi to přišlo, jakoby se vůbec nehrálo. A i teď kdybych si to nevyhledal sám, nevím, že Ligu národů teď hrajeme. Je to škoda, protože lidi by se měli na zápasy těšit. S takovými soupeři nehrajeme každý rok. Čekal bych tu propagaci daleko větší.
Může se už podle vás v nadcházejících zápasech, kde se čeká, že tým bude většinu času pod tlakem, projevit to, co chce Denia s národním týmem hrát?
Rada: Jsou to první zápasy, nikdo neví, jaký systém zvolí. Vedl mládežnické reprezentace ve Španělsku, je to jeho první sraz, tak si myslím, že bude vycházet z toho, co pozoroval na mistrovství světa i jinde. Nemyslím si, že by to chtěl najednou překopat.
Hašek: Nějaký záměr, jak se chce prezentovat, tam určitě bude. Nechám se překvapit.
Chovanec: Měl by se o to snažit jako každý trenér a mělo by být jasné, jakou to má mít tvář, jaký fotbal chce hrát.
S novým koučem se čekalo víc změn v kádru, ale asi není kde jinde brát. Vidíte to podobně?
Rada: Kostra týmu je pořád sejná, kromě těch, co se vzdali reprezentace. Hodně se nabízejí mladí kluci, kteří jsou šikovní, ale zase máme jednadvacítku, která chce postoupit. Nová éra je co se týče realizáku, ve složení týmu moc nových hráčů není. Ta nominace je prakticky stejná a myslím si, že kdyby tam byl jakýkoli trenér, kádr se bude lišit možná v deseti procentech. Neznám zákulisí, ale překvapilo mě, že tam není Venca Černý, který nejel na MS. Teď ale začala nová etapa a v Besiktasi hraje pravidelně. Možná je to problém hlubšího chrakteru. Je mi divné, že ho nový trenér nezná a není v nominaci. Ale třeba Vašek řekl, že nechce, fakt nevím.
Hašek: Určitě vybíral podle toho, jak hráče viděl nejen na živo, ale i na videích, takže věřím, že vzal ty, kteří mají formu. Už to tak podrobně nesleduji. Čekal jsem ale, že budeme mít přece jen mladší mužstvo, i když po omluvenkách se to omladilo. Přesto jsem to čekal ještě mladší. Právě v těchhle zápasech by měli ti kluci sbírat zkušenosti.
Chovanec: Máme hodně fotbalistů a dobrých, ale my tady vždycky sklouzáváme do toho, že u nás nejsou, zatímco jinde ano. Mně se třeba líbí jiní hráči, ale jemu asi taky a odpovědnost za to nese on. Musí jim věřit bez ohledu na jména. A na ty my se tady někdy koukáme až moc.
Jak se vám líbí systém Ligy národů, v níž se odehrají čtyři zápasy během jedenácti dnů?
Rada: Není ještě odehráno tolik mistrovských zápasů, takže by hráči ještě neměli být unavení. Ale je to nahuštěný. Připadá mi, že je to moc. Je to o zdraví hráčů, ti špičkoví odehrají rok co rok šedesát nebo pětašedesát zápasů. Je to tam dané na sílu. A v repre toho ti kluci moc nenatrénují, jen dolaďují. Každý tři dny zápas, k tomu cestování a pak regenerace... Na srazu na trénink není prostor. A v lize tři týdny pauza, to je dlouhá doba i na to, že mančaft může utéct z formy. Myslím si, že dvouzápasy jsou ideální, čtyři je moc. Ale je to všechno hlavně o ekonomice a ta je taky důležitá.
Hašek: Je to daleko lepší než v minulosti. Máte hráče déle pohromadě a odehrajete zápasy. Já byl v Libanonu a tam jsme museli čtyřikrát za půl roku cestovat po celém světě. Hráči přijížděli z Ameriky, Evropy i Asie, takže to bylo hrozně náročný. Tahle změna je dobrá, aby hráči nemuseli tolik cestovat.
Chovanec: Líbí se mi to. Je to něco nového a pro hráče to není moc, vždyť nemají co jiného na práci, hrají fotbal.
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