Denia povolal nováčky Ambrose, Macka a Radostu, Schick podle očekávání chybí

Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace tři nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A-týmu před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
Denia na rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno vybral 26 hráčů. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Schick, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil. „Patrick Schick nemá zájem reprezentovat, byla to pro nás velmi rychle uzavřená záležitost,“ prohlásil reprezentační manažer Pavel Nedvěd s tím, že s Schickem hovořil i Denia.
Ve výběru není ani německý rodák a útočník Ryan Naderi, o jehož nominaci spekulovala média. Nedvěd upřesnil, že snaha o nominaci byla z obou stran, čeká se ale na dotažení úředních záležitostí. „Velice jsme o něj stáli a určitě bude brzo v našem týmu,“ oznámil Nedvěd. „Je důležité vědět, že v něm máme dalšího útočníka, kterého můžeme oslovit,“ dodal Denia.
Deniův výběr prověří Chorvaté, Angličané i Španělé
Denia převzal český národní tým poté, co po nepovedeném vystoupení na šampionátu skončil zkušený trenér Miroslav Koubek. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete se stal prvním koučem u tuzemské reprezentace, který není československého původu.
S mužstvem ho čeká ostrá premiéra v elitní divizi Ligy národů. Tým rozehraje čtyřčlennou skupinu A3, od 26. září do 6. října postupně přivítá Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku proti tamním mistrům světa a v Anglii.
„Je to těžký sraz, v jedenácti dnech čtyři zápasy. Víme, že chceme trénovat hned v pondělí, sejdeme se s celým týmem. Bude to náročné, ale určitě se to dá zvládnout, hráče připravíme fyzicky i psychicky. A půjdeme zápas od zápasu,“ ujistil trenér.
„Ty nejtěžší prověrky nás můžou zlepšit a do budoucna mohou být novou startovní čárou. Tyto zápasy použijme pro to, abychom poznali hráče a udělali co nejlepší výsledek,“ věří také manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
Denia chce také hned na začátku srazu hovořit s hráči o pozici kapitána, dosud tento post zastával Ladislav Krejčí. Zda bude kapitánem áčka i nadále, se podle trenéra rozhodne právě až na základě konzultací se všemi účastníky reprezentačního srazu.
Tři nováčci
Největším překvapením Deniovy první nominace je zařazení teplického Radosty. Pětadvacetiletý křídelník profitoval i ze své univerzálnosti, hrát totiž může napravo i nalevo. V minulosti prošel některými mládežnickými reprezentacemi. „Vybírali jsme nejlepší hráče na zápasy, které nás čekají. Hodí se do našeho výběru. Radosta je dobrý křídelník, i ve hře jeden na jednoho, může pomáhat i v obranné fázi,“ vysvětlil své rozhodnutí Denia.
Další nováček Ambros prožívá povedený vstup do sezony po letním příchodu do Anderlechtu. Dvaadvacetiletý záložník skóroval za bruselský klub ve dvou zápasech kvalifikace Evropské ligy. „Hraje velice dobře v Anderlechtu, dává góly, je takový multifunkční. Je v dobré fázi a je důležité pro nás takové hráče v týmu mít,“ prohlásil trenér.
V úvodu ročníku se daří i jinému středopolaři Mackovi. Devětadvacetiletý hráč se po přestupu z Mladé Boleslavi do Sparty ihned zabydlel v základní sestavě Pražanů.
Návrat Sáčka a Krále
Po pěti letech se do reprezentace vrací obránce Michal Sáček, devětadvacetiletý zadák Górniku Zabrze má dosud na kontě za národní A-mužstvo jediný start. Vedle pozice pravého beka může hrát i jako defenzivní záložník. V Deniově výběru je i další navrátilec Alex Král, středopolař s 48 reprezentačními starty naposledy nastoupil za český celek před rokem. Od loňského října nehrál za národní celek další člen Deniova výběru ofenzivní záložník Ondřej Lingr.
V nominaci figuruje 15 hráčů, kteří se zúčastnili letního mistrovství světa. Kvůli zranění chybí nedávný kapitán Tomáš Souček, záložník West Hamu navíc zvažoval svou další budoucnost v reprezentaci. Denia zařadil i slávisty Davida Zimu s Lukášem Provodem, kteří poslední zápasy za Pražany vynechali kvůli zdravotním problémům. V nominaci je i útočník Slavie Tomáš Chorý, na němž Denia oceňuje, že je jiný než ostatní útočníci: „Dokáže se dostat k dorážce a jak je platný ve vápně, je neskutečné.“
Nominace české fotbalové reprezentace na zářijová a říjnová utkání
Nominace české fotbalové reprezentace na zářijová a říjnová utkání
Brankáři: Lukáš Horníček (Newcastle), Antonín Kinský (Tottenham), Matěj Kovář (PSV Eindhoven)
Obránci: Vladimír Coufal (Hoffenheim), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praha), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Matěj Ryneš (Sparta Praha), Michal Sáček (Górnik Zabrze), Tomáš Vlček (Slavia Praha), David Zima (Slavia Praha)
Záložníci: Lukáš Ambros (Anderlecht Brusel), Pavel Bucha (Cincinnati), Lukáš Červ (Plzeň), Adam Karabec (Sparta Praha), Alex Král (FC Kodaň), Ondřej Lingr (Korona Kielce), Roman Macek (Sparta Praha), Lukáš Provod (Slavia Praha), Matěj Radosta (Teplice), Michal Sadílek (Slavia Praha), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský (Plzeň)
Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praha)
Po šampionátu vedle Schicka ukončili reprezentační kariéru i někteří další zkušení hráči. S národním dresem se rozloučili bývalý kapitán Vladimír Darida, obránci Tomáš Holeš s Jaroslavem Zeleným a také křídelník Václav Černý, který již na posledních akcích včetně šampionátu nebyl.
Národní celky čeká poprvé v historii prodloužené reprezentační okno, během něhož absolvují nezvykle celkem čtyři zápasy. Sraz začne v pondělí a skončí až 6. října, potrvá tedy nepřetržitě 16 dnů. Na podzim budou pouze dvě místo dosavadních tří reprezentačních přestávek, před další akcí se národní týmy sejdou až v listopadu. „Doplnili jsme realizační tým o nutričního poradce, děláme všechno pro to, abychom byli úspěšní,“ ujistil Nedvěd.