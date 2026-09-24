Začíná pátý ročník fotbalové Ligy národů, poprvé v rozšířeném reprezentačním okně

Osmi zápasy startuje pátý ročník fotbalové Ligy národů. Hned na úvod se proti Walesu představí obhájci triumfu Portugalci, za něž pokračuje v reprezentační kariéře jednačtyřicetiletý útočník Cristiano Ronaldo. K největším vyzyvatelům budou patřit úřadující mistři Evropy i světa Španělé. Francii a Německo poprvé povedou věhlasná trenérská jména, Itálii zase staronový kouč Roberto Mancini. Přímé přenosy utkání českého týmu nabídne ČT sport a ČT sport Plus, kde můžete sledovat každý den po 23. hodině i highlighty ze zápasů daného hracího dne.
Národní celky čeká na podzim poprvé v historii prodloužené reprezentační okno, během něhož absolvují premiérově čtyři zápasy.
V Lize národů, která nahrazuje většinu přípravných utkání, je 54 celků rozděleno do čtyř výkonnostních lig A, B, C a D. V nejlepších třech hraje vždy 16 týmů ve čtyřech skupinách, v „déčku“ je šest mužstev ve dvou skupinách po třech. Vítězové skupin postoupí o úroveň výš, poslední sestoupí. Další celky si mohou zahrát baráž.
Z elitní úrovně projdou do play-off první dvě mužstva z každé skupiny, vyřazovací pavouk začne od březnového čtvrtfinále. Závěrečné Final Four je na programu v červnu. Z Ligy národů vede i cesta do baráže o postup na mistrovství Evropy 2028.
V tomto formátu se bude hrát naposledy. V následujícím ročníku klesne počet výkonnostních skupin a každá ze tří lig bude mít po osmnácti týmech, které odehrají po šesti zápasech podle předem daného klíče.
Po letošním světovém šampionátu nebylo jasné, jestli Ronaldo bude v národním týmu pokračovat. Hráč saúdskoarabského klubu an-Nasr nakonec nechybí v nominaci nového kouče Jorgeho Jesuse. Díky tomu může rozšířit již tak rekordní bilanci 233 reprezentačních startů a 146 gólů.
Tým z Pyrenejského poloostrova má pod Jesusovým vedením v plánu změnu herního projevu. „Hráči jsou podobní, ale předchozí trenér (Roberto Martínez) měl ohledně herního stylu představy, které se od mých zcela liší,“ řekl dvaasedmdesátiletý Jesus.
Portugalsko loni v červnu zdolalo ve finále Ligy národů na penalty Španělsko a jako první ovládlo soutěž podruhé. Španělé pod vedením Luise de la Fuenteho získali kompletní sbírku trofejí, Ligu národů vyhráli už v roce 2023.
La Roja po vítězství nad Argentinou ve finále MS vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. V normální hrací době či prodloužení nenašli přemožitele 38 utkání.
Nyní se pokusí šňůru natáhnout v konkurenci bronzového týmu z posledního světového šampionátu Anglie, Chorvatska a Česka.
„Pro mě je Liga národů stejně těžká jako mistrovství Evropy. Máme tu 16 nejlepších týmů v Evropě, bez přikrášlování. Dostali jsme extrémně obtížnou skupinu, ale také hodně motivující a vzrušující. Od první chvíle nás to bude nutit vydat ze sebe to nejlepší, abychom uspěli,“ prohlásil de la Fuente, jenž v pondělí prodloužil smlouvu do roku 2032.
Vedle Portugalska nastala v létě po mistrovství světa výměna na trenérské lavičce i u Francie. Didiera Deschampse nahradil jiný mistr světa z roku 1998 Zinédine Zidane. K trénování se vrátil po pěti letech, debut si připíše v pátek v Turecku.
Premiéra na německé lavičce ve čtvrtek v Nizozemsku čeká Jürgena Kloppa, který nahradil Juliana Nagelsmanna. Bývalý kouč Liverpoolu nominoval nezvykle 44 jmen, která rozdělil do dvou týmů.
K trenérské změně se odhodlala i Itálie, která třikrát po sobě nepostoupila na mistrovství světa. Reprezentace se po třech letech ujal Mancini, jenž s ní v roce 2021 ovládl Euro.
Tři další účastníci uplynulého MS vedle Česka sáhli k angažování zahraničních trenérů: Belgii povede Nizozemec Mark van Bommel, Nizozemsko Španěl Xavi Hernández a Skotsko Belgičan Sebastian Pocognoli.