Další výzva pro Deniu a spol. v Lize národů, reprezentaci čeká hvězdné Španělsko

Český tým narazí ve třetím kole Ligy národů na nejtěžšího soupeře. Svěřenci trenéra Santiho Denii se po dvou porážkách střetnou v Oviedu se Španěly, posledními mistry světa a Evropy. Výběr La Roja má plný počet bodů a navíc drží rekordní sérii 40 zápasů bez prohry v základní hrací době. Přímý přenos utkání Španělsko – Česko s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v sobotu od 20:00.
Češi nejprve v sobotu podlehli Chorvatsku 1:2 a o tři dny později v dlouhém oslabení po vyloučení Pavla Šulce i Anglii 0:2. Španělský trenér Denia tak nadále čeká na první bod na lavičce českého týmu. Dlouhé reprezentační okno zakončí jeho svěřenci v úterý na stadionu bronzového týmu z posledního světového šampionátu Anglie.
„Je to nejlepší možný scénář, aby se hráči ukázali. Pro hráče to jsou obtížné a náročné zápasy, ale podle mě je to opravdu ten nejlepší způsob, jak mohou růst. Chceme proti takto silným týmům hrát s ohledem na další rozvoj týmu. Je to jen dobře pro všechny hráče, aby věřili tomu, co chceme hrát,“ řekl Denia.
Španělsko načalo Ligu národů vítězstvím 3:2 ve Wembley proti Anglii, pak si poradilo s Chorvaty 4:1, na jejichž půdě bude hrát příští týden. Tým z Pyrenejského poloostrova nenašel přemožitele po 90 minutách nebo prodloužení rekordních 40 utkání za sebou, naposledy podlehl v přípravě v březnu 2024 Kolumbii.
Doma od září 2022 neprohrál 18 utkání v řadě, všechna pod koučem Luisem de la Fuentem, pod nímž vedle ME a MS triumfovalo Španělsko v roce 2023 i v Lize národů. V minulém ročníku vloni v červnu podlehlo ve finále až na penalty Portugalcům.
„Od přírody jsem perfekcionista a jsem přesvědčen, že vždy je co zlepšovat. Totéž platí pro hráče. Mají obrovský potenciál k růstu. Ještě zdaleka nedosáhli svého stropu, jde o velmi mladý tým. Jednou přijde tvrdá rána – prohrajeme – a pohled na věc se změní. Můžeme se zlepšovat a nechceme po dosaženém úspěchu podlehnout uspokojení,“ uvedl de la Fuente, který minulý týden prodloužil s reprezentací smlouvu do roku 2032.
S Deniou dlouho působil u mládežnických reprezentací. „Pracovali jsme spolu 12 let. Jeden rok jsme spolu strávili asi 100 dní. Je to můj kolega, něco jako můj bratr. Ale samozřejmě nad ním budu chtít vyhrát,“ prohlásil Denia, jemuž pod rukama prošla řada hráčů současné zlaté španělské generace.
Španělé se budou muset obejít bez útočníků Ferrana Torrese a Nica Williamse. První hráč se zotavuje z poranění kotníku ze souboje s Anglií, v nominaci ho proto nahradil Carlos Espí z Realu Madrid. Williams si poranil stehno v posledním duelu s Chorvatskem.
Česká reprezentace v samostatné historii v dosavadních sedmi zápasech Španěly neporazila a jen dvakrát s nimi remizovala. Naposledy Španělsko podlehlo ještě bývalému Československu v listopadu 1990. Soupeři se naposledy utkali v červnu 2022 taktéž v elitní skupině Ligy národů: v Edenu zápas překvapivě skončil 2:2, v Málaze favorit zvítězil 2:0. Španělsko vyhrálo všechny čtyři domácí duely nad Českem a ve třech z nich neinkasovalo.
Utkání na severu Španělska začne v sobotu ve 20:45. Stadion Carlose Tartierea v Oviedu má kapacitu zhruba 30 000 míst. Aktuální lídr žebříčku reprezentací si v hlavním městě Asturie zahraje po 11 letech, naposledy tam porazil Slovensko 2:0.
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