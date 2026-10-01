Šubert se po reprezentačním debutu těší na španělské šampiony

Dva dny před zápasem elitní skupiny Ligy národů ve Španělsku už Martin Šubert vyhlíží duel s úřadujícími mistry světa, které považuje za nejlepší tým současnosti. Čtyřiadvacetiletý křídelník stále ještě vstřebává, že se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava přes Mladou Boleslav až do české reprezentace. Přímý přenos utkání Španělsko – Česko sledujte v sobotu od 20:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Se šesti góly aktuálně nejlepší střelec české ligy debutoval v reprezentaci jako střídající hráč v sobotu při domácí porážce 1:2 s Chorvatskem. O tři dny později proti Anglii nebyl v nominaci na utkání.
Čtyřiadvacetiletý křídelník před debutem proti Chorvatsku nervozitu rychle setřásl. „Čekal jsem, že budu více nervózní, ale při rozcvičce to ze mě úplně spadlo. Byl jsem strašně moc natěšený, pro mě zatím největší zápas kariéry. Být na hřišti s hráči jako Modrič, Kovačič… Snažil jsem se jim vyrovnat,“ řekl Šubert, jenž byl do reprezentace nominován dodatečně po odřeknutí zraněných hráčů.
„Je to nejvyšší úroveň, ve všem je to rozdíl. V kvalitě na míči, v práci s míčem, v intenzitě. Máme skvělé hráče, ale myslím si, že na tréninku se jim dokážu vyrovnat. Góly střílím i tady na trénincích. Třeba v malých hrách se mi to povedlo, ale při střelbě je to těžší, všichni chytají dobře,“ přidal.
Šubertovi vyhovuje styl nového španělského trenéra české reprezentace Santiho Denii. „Dá se to srovnat s tím, co hrajeme v klubu. Také chceme hrát fotbal, což je pro mě výhodou. I moje pozice v reprezentaci je podobná jako v Boleslavi,“ podotkl levonohý záložník, který musel jako nováček projít přijímacím rituálem. „Vylosoval jsem si tancování, tancoval jsem Michaela Jacksona na písničku Billie Jean. S losem jsem spokojený nebyl, ale neměl jsem na výběr. Kluky jsem ale pobavil a říkali, že se to povedlo,“ prozradil s úsměvem.
Český výběr v sobotu v Oviedu nastoupí ve Španělsku k třetímu zápasu elitní skupiny Ligy národů. O tři dny později ho čeká ještě utkání ve Wembley proti Anglii. „Španělé jsou nejlepší tým na světě s nejlepšími hráči na světě. Těším se na to. Jako křídelník rád sleduji Lamina Yamala, co dokáže s míčem a jak dokáže obejít soupeře, to je až neuvěřitelné,“ dodal Šubert.
Šubert hrál druhou ligu za ostravskou rezervu ještě v minulé sezoně, na jejímž začátku ho trenér Aleš Majer přivedl do Mladé Boleslavi. „Pro mě je až neuvěřitelné, jak rychle se všechno sešlo. Věřil jsem, že ukážu více než minulou sezonu, ale že to bude až takhle, to bych nečekal. Pořád v tom tak plynu dál, ještě ani nebyl čas se nějak ohlédnout,“ uvedl Šubert.
Mladá Boleslav je v ligové tabulce na třetím místě a z formy mužstva těží i Šubert. S Majerem navázal na úspěšnou spolupráci z druholigové Vlašimi. „Pro mě osobně v tom hraje velkou roli. Kdo ví, jestli bych takovou šanci v lize ještě dostal. Komunikovali jsme před srazem, volali jsme si. Určitě s ním budu komunikovat i během následujících dní,“ uvedl odchovanec pražské Slavie.