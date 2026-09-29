Česká fotbalová reprezentace nezvládla ani druhý zápas skupiny A3 Ligy národů a podlehla Anglii 0:2 poté, co od 25. minuty po vyloučení Pavla Šulce dohrávala v deseti. Ve 47. minutě poslal Angličany do vedení hlavičkou Anthony Gordon, druhý gól přidal v 69. minutě Harry Kane. Češi v dalším utkání nastoupí v sobotu v Oviedu proti Španělům, rekordně dlouhé reprezentační okno zakončí příští úterý ve Wembley proti Anglii. Přímé přenosy odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou, v sobotu podlehl Chorvatsku 1:2. Denia udělal tři změny v zahajovací jedenáctce oproti duelu s Chorvatskem. V brance místo Horníčka dostal šanci Kovář, na křídle za Ambrose nastoupil Radosta a do sestavy se po doléčení zranění vrátil kapitán Krejčí. Zdravotní problémy nepustily do hry Coufala, na post pravého beka se posunul obvykle stoper Chaloupek. Německý trenér Angličanů Tuchel překvapivě nenasadil od úvodu jednu ze dvou největších hvězd Bellinghama.
Češi proti gigantovi začali odvážně, několikrát zahrozili z brejku a dokonce si vytvořili první velkou šanci. V páté minutě se dostal do úniku Šulc, balon si ale příliš předkopl a gólman Trafford mu zmenšil úhel. Poté ofenzivní záložník z Lyonu při další možnosti zvolil místo přihrávky střelu a jen napálil protihráče.
Čtvrtý celek žebříčku reprezentací FIFA poprvé zahrozil v 16. minutě. Rogers trefil technickým pokusem zadní tyč a Sakovu dorážku zblokoval Sláma. Šulc prožil hodně smolný zápas. Ve 23. minutě trefil ve skluzu nad kotník Andersona a turecký sudí Meler mu po zásahu od videa a přezkoumání situace udělil červenou kartu místo původní žluté.
Angličané v přesilovce dlouhé minuty obléhali české pokutové území, k mnoha vyloženým šancím se ale do přestávky nepropracovali. Až v první minutě nastavení napřáhl nejlepší střelec Albionu Kane, radost mu ale zákrokem u tyče zkazil gólman Kovář.
Krátce po změně stran už favorit udeřil. Po chybě v české rozehrávce nacentroval z pravé strany Alexander-Arnold a Gordon hlavičkou v poměrně těžké pozici usměrnil míč k tyči. Křídelník Barcelony skóroval ve třetím reprezentačním utkání, do kterého zasáhl.
V 52. minutě mohl zvýšit Hall, Horníčkův spoluhráč z Newcastlu však po zemi těsně minul a premiérového gólu v národním A-mužstvu se nedočkal. Po hodině hry měli domácí velké štěstí, když si Krejčí srazil přízemní centr na tyč.
V 69. minutě už stříbrní medailisté z posledních dvou evropských šampionátů zvýšili. Ve vápně se k odraženému míči dostal Kane a přízemní střelou ho uklidil na zadní tyč. Třiatřicetiletý útočník Bayernu Mnichov si v národních barvách polepšil již na 87 gólů.
V 77. minutě mohl navzdory oslabení snížit Hložek, po akci od středu pole tvrdě vypálil, brankář Trafford však pokus vyrazil. Na opačné straně pak domácí několikrát podržel Kovář, vytáhl se proti pokusům střídajících Ezeho a Bellinghama. Český tým prohrál doma podruhé za sebou, předtím přitom před vlastními diváky držel sérii 19 duelů bez porážky.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a dává dodatečnou šanci zajistit si účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník je propojen s bojem o mistrovství Evropy, do play-off se mohou dostanou některé země, které nepostoupí z klasické kvalifikace. V divizi A Ligy národů vždy první dva týmy projdou do čtvrtfinále, nejhorší celky přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play-off proti druhým z úrovně B.
Trenér reprezentace Santi Denia po zápase označil výkon týmu za dobrý. „Dobře jsme do toho vstoupili, v prvních 20 minutách jsme mohli dát gól, ohrožovali jsme soupeře. Ta červená karta pak samozřejmě byla klíčovým okamžikem. Ale nebyla to individuální chyba, to se prostě ve fotbale stává. Zápas se pak změnil. Anglie útočila v mnoha hráčích, museli jsme na to reagovat. První gól hned po přestávce také vše změnil, to musíme zlepšit. Z výsledku jsme samozřejmě zklamání, ale hrát v deseti proti Anglii je zkrátka velmi obtížné,“ prohlásil.
Česko – Anglie 0:2 (0:0)
Česko – Anglie 0:2 (0:0)
Branky: 47. Gordon, 70. Kane. Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara – San (video, všichni Tur.). ŽK: Martínez (trenér brankářů) – Lewis-Skelly (Anglie). ČK: 25. Šulc (Česko). Diváci: 18 930.
Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Ladislav Krejčí II, Sláma – M. Sadílek (56. Král), Červ (80. Macek) – Radosta (57. Ambros), Šulc, Karabec (45. Lingr) – Hložek (80. Vašulín). Trenér: Denia.
Anglie: Trafford – Alexander-Arnold, Chalobah, Guéhi, Hall – Anderson (70. Scott), Lewis-Skelly (46. Eze) – Saka (71. Ngumoha), Rogers, Gordon (81. Gibbs-White) – Kane (71. Bellingham). Trenér: Tuchel.